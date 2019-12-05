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05.12.2019 20:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Паруса мира

Уникальная кругосветка стартовала из России
Текст: Юрий Снегирев
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
200 лет назад мы открыли Антарктиду. 75 лет назад победили фашизм. Будущий год станет богатым на торжества. Но так юбилеи не отмечали еще никогда. Три самых крупных в мире парусника отправляются в кругосветную экспедицию "Паруса мира", чтобы рассказать о наших победах.
Фото: Павел Королев
Фрегат "Паллада" отправился в кругосветку

Фрегат "Паллада" вышел из Владивостока и уже успел пересечь экватор. Там устроили традиционный праздник Нептуна с обязательным купанием в Тихом океане. Барки "Крузенштерн" и "Седов" стартуют 7 декабря из Калининграда. На самом "кончике" Южной Америки в Ушуае они встретятся и возглавят международную 200-мильную регату. Кругосветка продлится ровно год. За это время суда посетят 25 стран, зайдут в 40 портов и пройдут 28 486 морских миль. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Парусники принадлежат этому ведомству. На них обычно проходят плавательную практику будущие капитаны рыболовных сейнеров. Но сейчас парусники превратили в плавучие музеи. В каждом порту будет организован свободный проход на суда, где местных жителей встретят тематические экспозиции. А на "Седове" будет работать кинозал.

К экспедиции готовились тщательнейшим образом. На судах полностью заменили навигационное оборудование, смонтировали новые камбузы, установили новейшие системы связи и кондиционирования.

- Наши парусники сейчас в лучшей форме, чем когда сходили со стапелей, - не без гордости заметил "морской волк" капитан-наставник Михаил Новиков.

Открою маленький секрет. Вашего корреспондента зачислили в экипаж барка "Крузенштерн". Сразу после отплытия читайте мои бортовые репортажи на сайте rg.ru и в газете.

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