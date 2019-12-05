Уникальная кругосветка стартовала из России

200 лет назад мы открыли Антарктиду. 75 лет назад победили фашизм. Будущий год станет богатым на торжества. Но так юбилеи не отмечали еще никогда. Три самых крупных в мире парусника отправляются в кругосветную экспедицию "Паруса мира", чтобы рассказать о наших победах.

Фрегат "Паллада" вышел из Владивостока и уже успел пересечь экватор. Там устроили традиционный праздник Нептуна с обязательным купанием в Тихом океане. Барки "Крузенштерн" и "Седов" стартуют 7 декабря из Калининграда. На самом "кончике" Южной Америки в Ушуае они встретятся и возглавят международную 200-мильную регату. Кругосветка продлится ровно год. За это время суда посетят 25 стран, зайдут в 40 портов и пройдут 28 486 морских миль. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Парусники принадлежат этому ведомству. На них обычно проходят плавательную практику будущие капитаны рыболовных сейнеров. Но сейчас парусники превратили в плавучие музеи. В каждом порту будет организован свободный проход на суда, где местных жителей встретят тематические экспозиции. А на "Седове" будет работать кинозал.

К экспедиции готовились тщательнейшим образом. На судах полностью заменили навигационное оборудование, смонтировали новые камбузы, установили новейшие системы связи и кондиционирования.

- Наши парусники сейчас в лучшей форме, чем когда сходили со стапелей, - не без гордости заметил "морской волк" капитан-наставник Михаил Новиков.

Открою маленький секрет. Вашего корреспондента зачислили в экипаж барка "Крузенштерн". Сразу после отплытия читайте мои бортовые репортажи на сайте rg.ru и в газете.