В Архангельске начался кинофестиваль Arctic open

Новости

В Крыму суд приостановил работу парка львов "Тайган" 18:54
Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма "Мулан" 18:53
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы 18:52
В Хиросиме могут снести здания, устоявшие при атомном взрыве 18:48
Палата представителей Конгресса США готовит обвинения против Трампа 18:39
Главный строитель Воронежа оказался под следствием 18:39
Новейшая АПЛ "Казань" выполнила стрельбы в Белом море 18:31
Опубликован первый трейлер продолжения фэнтези "Последний богатырь" 18:18
Полиция задержала более 65 участников акции протеста в Париже 18:15
Зрители могут сами составить новогоднюю телепрограмму 18:11
Правительство назовет производителей самых качественных товаров 18:07
ГИБДД раскрыла подробности массовой аварии в Петербурге 18:04
Глава Крыма объявил 31 декабря выходным днем 18:03
Subaru рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году 18:00
Путин рассказал о диверсификации отношений с Монголией 17:57
Клип с песней из "Холодного сердца 2" набрал больше 3 млн просмотров 17:36
Владимир Путин поддержал идею создания "Школы Деда Мороза" 17:34
Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация-2019" 17:31
Астраханские футболисты прервали матч ради спасения тонувшей женщины 17:31
Киев запретит украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам 17:27
Киев готов дать дополнительные полномочия отдельным районам Донбасса 17:27
Вышел трейлер диснеевского фильма про собачек с Уиллемом Дефо "Того" 17:22
Путин захотел присоединиться к поисковикам 17:20
Путин пообещал обсудить с правительством легализацию "уличной медицины" 17:16
На Кубани женщине удалили гигантскую опухоль позвоночника 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 18:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Архангельске начался кинофестиваль Arctic open

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Архангельске начался III международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open.
Фото: Пресс-служба фестиваля ARCTIC OPEN Фото: Пресс-служба фестиваля ARCTIC OPEN
Фото: Пресс-служба фестиваля ARCTIC OPEN

Холодно, влажно, снежно здесь. "Начало русской Арктики", говорят, "город с северным характером". Ковровая дорожка около кинокомплекса "Русь", где состоялось торжественное открытие форума, не красная, как принято, а синяя: символы фестиваля - вода и лед. И ленточку не разрезают, а замораживают и разбивают. А в подарок гости получили белоснежные варежки! В кинозале жуткий холод, а местные жители не ропщут, только улыбаются: "Север!"

Фото: Творческий центр Андрея Носкова
Андрей Носков снимает в кино звезд петербургской сцены

Аплодисменты зрителей гостям из стран Арктики, а также из Испании, Турции и арктических регионов России. Приехали режиссеры Юсуп Разыков, Анар Аббасов, Алексей Вахрушев, Хуан Винсент (Испания), актеры Сергей Сосновский (представит фильм "В Кейптаунском порту..." Александра Велединского), Вячеслав Агашкин (фильм "Айка" Сергея Дворцевого) и многие другие режиссеры, операторы, продюсеры.

Директор фестиваля Тамара Статикова, руководитель Поморского культурного фонда "Берегиня", сообщила зрителям, что радуют полные залы (кинопоказы начались утром, до официального открытия фестиваля):

- Вы нам поверили - и мы не подведем. У нас большая образовательная программа… Вы увидите новые фильмы, вход свободный. Будет и "Ночь кино". Мы расширили географию показов, они пройдут не только в Архангельске, но и в соседних городах, подготовлена программа "Большое кино - малым поселкам".

Пять фестивальных дней - конкурсная, деловая, образовательная и культурная программы, премьерные фильмы режиссеров северных стран. Тут и семинар для организаторов кинодвижения, киноклубов и кинопоказов в регионах, образовательный интенсив для операторов "Пятый элемент" - по съемке в жанре пластического кино, воркшоп "Мобильное кино" - лаборатория по съемке фильмов на мобильный телефон. А еще арктический питчинг, тематика и локации конкурса: "Русский Север, Арктика, Архангельская область", партнер - молодежный центр Союза кинематографистов России.

Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
Татьяна Пилецкая: Когда впервые увидела себя на экране, пришла в ужас

На открытии показали пятиминутную игровую пластическую картину режиссера Дерека Педроса "Островитянин" (Испания). А еще полнометражный фильм из Северной Македонии "Бог существует, её имя - Петруния", который представил куратор программ Arctic open, кинокритик Алексей Медведев. Премьера состоялась на Берлинском кинофестивале, а накануне показа в Архангельске картина получила 30-ю
по счету награду. Она поднимает острые вопросы о религии, политике, борьбе людей за свободу, безработице, женском бесправии в ХХI веке, 2018 году!

Режиссер фильма - Теона Митевска, в роли журналистки - ее сестра Лабина, а художником-постановщиком и продюсером является брат Вук Митевски. Вук записал видеосообщение, в котором рассказал, как они снимают фильмы, насколько тщательная работа проводится перед началом съемок.

 Кстати

Arctic open в цифрах

Три тысячи заявок из 128 стран получил нынче фестиваль.

64 фильма увидят зрители за 5 дней. В конкурсной программе 58 фильмов: 8 полнометражных игровых, 13 короткометражных, 25 документальных и 12 в программе "Arctic open - детям". Четыре состава жюри будут оценивать фильмы. Вне конкурса покажут 6 фильмов.

Кинопоказы и встречи с кинематографистами пройдут на 20 площадках Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Североонежска и Коноши.

Делает фестиваль команда из 30 человек.

 

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
Киев запретит украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам
Совет судей отклонил идею наказания для СМИ за ангажированные публикации
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается