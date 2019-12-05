В Архангельске начался кинофестиваль Arctic open

В Архангельске начался III международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open.

Холодно, влажно, снежно здесь. "Начало русской Арктики", говорят, "город с северным характером". Ковровая дорожка около кинокомплекса "Русь", где состоялось торжественное открытие форума, не красная, как принято, а синяя: символы фестиваля - вода и лед. И ленточку не разрезают, а замораживают и разбивают. А в подарок гости получили белоснежные варежки! В кинозале жуткий холод, а местные жители не ропщут, только улыбаются: "Север!"

Аплодисменты зрителей гостям из стран Арктики, а также из Испании, Турции и арктических регионов России. Приехали режиссеры Юсуп Разыков, Анар Аббасов, Алексей Вахрушев, Хуан Винсент (Испания), актеры Сергей Сосновский (представит фильм "В Кейптаунском порту..." Александра Велединского), Вячеслав Агашкин (фильм "Айка" Сергея Дворцевого) и многие другие режиссеры, операторы, продюсеры.

Директор фестиваля Тамара Статикова, руководитель Поморского культурного фонда "Берегиня", сообщила зрителям, что радуют полные залы (кинопоказы начались утром, до официального открытия фестиваля):

- Вы нам поверили - и мы не подведем. У нас большая образовательная программа… Вы увидите новые фильмы, вход свободный. Будет и "Ночь кино". Мы расширили географию показов, они пройдут не только в Архангельске, но и в соседних городах, подготовлена программа "Большое кино - малым поселкам".

Пять фестивальных дней - конкурсная, деловая, образовательная и культурная программы, премьерные фильмы режиссеров северных стран. Тут и семинар для организаторов кинодвижения, киноклубов и кинопоказов в регионах, образовательный интенсив для операторов "Пятый элемент" - по съемке в жанре пластического кино, воркшоп "Мобильное кино" - лаборатория по съемке фильмов на мобильный телефон. А еще арктический питчинг, тематика и локации конкурса: "Русский Север, Арктика, Архангельская область", партнер - молодежный центр Союза кинематографистов России.

На открытии показали пятиминутную игровую пластическую картину режиссера Дерека Педроса "Островитянин" (Испания). А еще полнометражный фильм из Северной Македонии "Бог существует, её имя - Петруния", который представил куратор программ Arctic open, кинокритик Алексей Медведев. Премьера состоялась на Берлинском кинофестивале, а накануне показа в Архангельске картина получила 30-ю

по счету награду. Она поднимает острые вопросы о религии, политике, борьбе людей за свободу, безработице, женском бесправии в ХХI веке, 2018 году!

Режиссер фильма - Теона Митевска, в роли журналистки - ее сестра Лабина, а художником-постановщиком и продюсером является брат Вук Митевски. Вук записал видеосообщение, в котором рассказал, как они снимают фильмы, насколько тщательная работа проводится перед началом съемок.

Кстати

Arctic open в цифрах

Три тысячи заявок из 128 стран получил нынче фестиваль.

64 фильма увидят зрители за 5 дней. В конкурсной программе 58 фильмов: 8 полнометражных игровых, 13 короткометражных, 25 документальных и 12 в программе "Arctic open - детям". Четыре состава жюри будут оценивать фильмы. Вне конкурса покажут 6 фильмов.

Кинопоказы и встречи с кинематографистами пройдут на 20 площадках Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Североонежска и Коноши.

Делает фестиваль команда из 30 человек.