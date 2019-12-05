В Мурманске "заминировали" здания правительства и суда

Волна анонимных информационных атак докатилась до столицы Заполярья. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, под прицелом злоумышленников оказались органы власти Мурманска.

Покинуть свои рабочие места 5 декабря пришлось сотрудникам правительства Мурманской области и Арбитражного суда. Причиной эвакуации стали полученные сообщения с угрозами взрывов.

Место происшествия оцеплено оперативными сотрудниками. Официальных комментариев на данный момент не поступало.

Напомним, ранее аналогичные сообщения с угрозами взрывов поступили в социальные объекты Санкт-Петербурга. Говорилось о "минировании" 24 городских больниц, 57 школ и 22 станций городского метро. Кроме того, специалисты проверили Исаакиевский собор.