В Петербурге анонимы "заминировали" больницы, школы и метро

Продолжается атака анонимных террористов на петербургские социальные объекты. Помимо больниц и школ сообщения о минировании также поступили в адрес метро Северной столицы и Исаакиевского собора.

Как сообщает ТАСС, в сообщениях об угрозе взрывов речь идет о 24 петербургских больницах, 57 школах и 22 станциях городского метрополитена. В результате было принято решение обойтись без закрытия станций, часть из них сейчас проверяют кинологи. Информация об эвакуации школ и больниц на 13.10 мск отсутствует.

Также была проведена проверка Исаакиевского собора. Сообщение о минировании памятника архитектуры поступило в письме, направленном в адрес районных судов Санкт-Петербурга.