В Петербурге осужден мигрант, причастный к деятельности "ИГ"

Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о задержании в Северной столице выходца из Средней Азии, поддерживавшего терроризм. Мигрант был признан подозреваемым к финансированию запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

В марте этого года в отношении задержанного следственная служба местного главка ФСБ возбудило уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".

Сегодня Московский окружной военный суд признал мигранта виновным. Подсудимый приговорен к лишению свободы на девять лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.