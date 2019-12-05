В Петербурге пройдет Рождественский парад театров

Как сообщает оргкомитет фестиваля, свои постановки представят театры из Гатчины, Нижнего Новгорода, Сарапула, Нового Уренгоя, Великого Новгорода, Челябинска, Новосибирска. Также в фестивале примут участие коллективы из Эстонии и Словении.
Отбор спектаклей-участников был достаточно строгим. Так, в оргкомитет поступило около 60 заявок.
Конкурсная программа откроется постановкой театра "ЦЕХЪ", который покажет спектакль "Точки на временной оси". Официальное же открытие "Рождественского парада" пройдет 7 декабря в Доме актера. Зрители смогут увидеть спектакль "Глазами клоуна" от молодого театра "Эхо".
Стоит отметить, что в этом году много дебютанктов из Петербурга. Так, театр "Трагический балаган" представит постановку "Цинини. Русский бред" - это оригинальная инсценировка романа Анатолия Мариенгофа. К теме знаменитой антиутопии Оруэлла обратятся участники независимого проекта актера и режиссера Алесандра Машаинова, а театральное объединение "Бусы" покажет спектакль по рассказу Людмилы Петрушевской "Мост Ватерлоо".
В программе предусмотрено несколько спектаклей для детей. Так, кукольные постановки представят Театр Поколений, "Кот Вильям" и "Кукольный формат". Последний покажет спектакль "Щелкунчик", который, к слову, в прошлом сезоне стал лауреатом премии "Золотой софит". Примечательно, что вход на все постановки будет свободным. Но, учитывая, что количество мест в залах проведения фестиваля ограничено, оргкомитет просит заранее оставлять заявки в группе "ВКонтакте". Там же опубликована полная программа фестиваля.