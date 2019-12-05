В Петербурге пройдет Рождественский парад театров

В Петербурге с 7 по 18 декабря пройдет XXVI Международный фестиваль негосударственных театров и театральных проектов "Рождественский парад". Зрители смогут увидеть 23 спектакля самых разных форматов.

Как сообщает оргкомитет фестиваля, свои постановки представят театры из Гатчины, Нижнего Новгорода, Сарапула, Нового Уренгоя, Великого Новгорода, Челябинска, Новосибирска. Также в фестивале примут участие коллективы из Эстонии и Словении.

Отбор спектаклей-участников был достаточно строгим. Так, в оргкомитет поступило около 60 заявок.

Конкурсная программа откроется постановкой театра "ЦЕХЪ", который покажет спектакль "Точки на временной оси". Официальное же открытие "Рождественского парада" пройдет 7 декабря в Доме актера. Зрители смогут увидеть спектакль "Глазами клоуна" от молодого театра "Эхо".

Стоит отметить, что в этом году много дебютанктов из Петербурга. Так, театр "Трагический балаган" представит постановку "Цинини. Русский бред" - это оригинальная инсценировка романа Анатолия Мариенгофа. К теме знаменитой антиутопии Оруэлла обратятся участники независимого проекта актера и режиссера Алесандра Машаинова, а театральное объединение "Бусы" покажет спектакль по рассказу Людмилы Петрушевской "Мост Ватерлоо".

В программе предусмотрено несколько спектаклей для детей. Так, кукольные постановки представят Театр Поколений, "Кот Вильям" и "Кукольный формат". Последний покажет спектакль "Щелкунчик", который, к слову, в прошлом сезоне стал лауреатом премии "Золотой софит". Примечательно, что вход на все постановки будет свободным. Но, учитывая, что количество мест в залах проведения фестиваля ограничено, оргкомитет просит заранее оставлять заявки в группе "ВКонтакте". Там же опубликована полная программа фестиваля.