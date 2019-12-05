В Псковской области запустят ферму по выращиванию алмазов

В Псковскую область приходят высокотехнологичные производства. Как сообщает телеканал ОТР, в регионе начнет работу алмазная ферма.

Инвестиции в проект составят 600 млн. рублей, поставлена первоначальная задача - получить 900 миллионов прибыли.

Производство искусственных алмазов должно начаться в следующем году. 70 процентов готовой продукции будут представлять монокристаллические пластины, находящие применение в радиоэлектронике и военной промышленности. Остальная продукция фермы - бриллианты.

Псковское производство алмазов станет четвертым в стране после предприятий, находящихся в Сестрорецке, Троицке и Новосибирске.