Видео: В Петербурге девушка на Audi протаранила более десятка машин

Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу тринадцати транспортных средств произошло в четверг утром в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 9.50 5 в районе дома № 6 по Выборгскому шоссе автомобиль Audi А7, двигаясь во втором ряду, совершил столкновение с автомобилем Mercedes, стоявшим перед пешеходным переходом. В результате удара Audi выехала на газон распределительной полосы и по касательной задела 12 транспортных средств.

Травмы средней степени тяжести получила девушка 1994 года рождения, находившаяся за рулем Audi, и ее пассажир - мужчина 1977 года рождения.

Движение транспорта по Выборгскому шоссе в сторону области по состоянию на 12.15 остается перекрытым.