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05.12.2019 17:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Астраханских футболистов наградят за спасение тонувшей женщины

Текст: Лариса Ионова
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с игроками футбольных команд "Икрянинский район" и "Трансгаз-2-ДЮСШ № 1", спасшими жизнь пожилой женщине, упавшей с моста. Он поблагодарил их за поступок и подарил им памятные часы, сообщила пресс-служба губернатора.

"Невзирая на холод и на обстоятельства, при которых данная ситуация сложилась, вы совершили настоящий мужской поступок", - сказал Игорь Бабушкин спортсменам. Храбрецы будут представлены к государственным наградам.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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Тот драматический случай произошел первого декабря. В селе Икряное Астраханской области проходил футбольный матч между районной сборной и командой "Трансгаз-2-ДЮСШ № 1". Во время игры один из футболистов Роман Исаев заметил тонувшую в реке Хурдун, которая находится рядом со стадионом, женщину. Не раздумывая ни секунды, он перепрыгнул через ограждение поля, побежал к реке и нырнул в ледяную воду.

Следом за ним на помощь рванули другие игроки - Петр Хачиров и Фарид Шахбазов. Вместе они вытащили женщину на берег и оказали первую медицинскую помощь. Ее жизнь была спасена, а матч продолжился уже без участия спасителей.

"Я хочу, чтоб все знали имена этих ребят-героев: 22-летний Роман Исаев (уроженец села Икряное), его односельчанин 21-летний Петр Хачиров и 29-летний Фарид Шахбазов (уроженец города Баку). Сегодня встретился с ними: абсолютно простые, скромные парни. Отслужили срочную службу, работают, продолжают учебу, играют в футбол. Ребята играли в разных командах, но перед общей задачей мгновенно скоординировали свои действия и спасли человеческую жизнь", -  отметил глава региона.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Власть Позиция Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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