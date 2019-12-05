"Атлас пещер России" переиздадут с учетом новых открытий "Тавриды"

Крымский федеральный университет переиздаст "Атлас пещер России", дополнив его новыми сведениями об открытой возле села Зуя пещере "Таврида". Об этом сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета, председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

В ноябре 2019 года под эгидой Русского географического общества вышло первое 800-страничное издание атласа, в котором детально рассказано о 400 самых больших, самых красивых, самых интересных с научной точки зрения пещерах во всех регионах России.

- Раньше спелеологи снимали пещеры каждый по-своему, делали топографическую съемку в разных масштабах, что было не очень удобно для восприятия, - рассказал Геннадий Самохин. - В "Атласе" нам удалось привести всю информацию о пещерах России к единому удобочитаемому формату.

После открытия летом прошлого года пещеры у федеральной трассы "Таврида", которая дала ученым материал для исследований в течение нескольких десятилетий, в атласе размещена статья и об этом объекте. Открытая часть пещеры сейчас имеет протяженность 1300 метров. "Пещера состоит из нескольких магистральных галерей, соединенных между собой лабиринтовыми переходами. Она имеет ярко выраженный гипогенный генезис, повсеместно отмечены точечные и рифтовые очаги питания, восходящие купола и колодцы", - говорится в статье, которая проиллюстрирована подробной схемой подземелья, в том числе ее уже изученного вертикального профиля.

- Мы дополним первое издание "Атласа" новой информацией о пещере "Таврида" и других крымских пещерах, - рассказал Геннадий Самохин. - Уже есть договоренность с Русским географическим обществом об авторских правах. Также мы хотели бы перевести "Атлас" на английский язык.

Первый тираж "Атласа" составил всего 500 экземпляров. По словам Самохина, это не коммерческое издание - книгу получат только авторы и библиотеки.

- Атлас в первую очередь будет интересен для ученых - карстологов, спелеологов, - считает ученый. - Кроме того, он поможет тем, кто хочет заниматься спелеотуризмом. Узнав о том, что у них в регионе есть красивая пещера, кто-то захочет организовать научные и туристические экскурсии, показывать пещеру школьникам и студентам.

Около 25 экземпляров "Атласа пещер России" останутся в Крыму, и скоро все желающие смогут познакомиться с уникальным изданием.

Справка "РГ"

В 2017 году по инициативе президента Русского географического общества Сергея Шойгу был создан кадастр пещер России, на основании которого в 2018 году был получен инициативный грант на создание "Атласа пещер России". В подготовке издания приняли участие 99 авторов. Ученые Крымского федерального университета выступили инициаторами его создания и входят в состав редакционной коллегии "Атласа". Кроме того, подготовлен отдельный блок научного описания, кадастрового учета и районирования пещер России.