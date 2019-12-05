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05.12.2019 20:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мужчина убил жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь

Текст: Михаил Сухарев
Фото: пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю
Фото: пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю

В Крымском районе Краснодарского края завели уголовное дело против 42-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве своих жены и тещи. Как сообщили в следственном управлении СКР по региону, он также три раза ударил ножом свою двухлетнюю дочь.

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По данным ведомства, убитые женщины проживали с двумя маленькими детьми в хуторе Южном, а супруг жил отдельно в Абинском районе края. Как пояснил следователям сам подозреваемый, он на протяжении длительного времени ругался с тещей. Конфликты носили бытовой характер.

В среду, 4 декабря, мужчина приехал к родственникам, но снова повздорил с тещей. В чем именно заключалась ссора неизвестно, но уже в ночь на 5 декабря подозреваемый вернулся в дом, вооруженный ножом. Свою супругу и тещу он застал спящими и нанес им многочисленные удары по разным частям тела. 66-летняя пенсионерка пыталась убежать и позвать на помощь, но злоумышленник настиг ее во дворе и продолжил бить ножом.

В ходе осмотра на теле 37-летней потерпевшей обнаружили более 40 ножевых ранений. На теле ее матери - более 25 повреждений. Кроме того, мужчина нанес три непроникающих удара ножом в область предплечья и живота двухлетней дочери.

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Подозреваемый забрал своих детей, при этом младшая дочь была ранена, но уже утром сам пришел в полицию и сознался в содеянном. Его сразу задержали и сейчас проводят следственные действия. Куда теперь поселить детей и с кем они будут расти теперь компетентные органы. Дети госпитализированы, им оказана помощью.

Уголовное дело против мужчины заведено по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Как сообщает информированный источник "Интерфакса", подозреваемый нигде не работает и не имеет судимостей. При этом с октября 2019 года он состоит на учете у психиатра.

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