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05.12.2019 17:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани женщине удалили гигантскую опухоль позвоночника

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Кубани врачи Краевой клинической больницы № 1 провели уникальную операцию по удалению у женщины гигантской опухоли позвоночника и грудной клетки. Хирургическое вмешательство явилось эксклюзивным еще и потому, что ни разу не было описано в мировой медицинской литературе.

Фото: iStock
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О проведенной уникальной операции рассказали в пресс-службе НИИ-ККБ № 1.

Нетипичную опухоль хирурги удалили у 51-летней жительницы Кубани. Новообразование достигало в диаметре 10 сантиметров и с большой тяжестью давило на спинной мозг женщины, легкие, аорту и подключичную артерию.

Для успешного проведения операции потребовалась слаженная работа сразу двух медицинских бригад - нейро- и торакальных хирургов.

"Вначале нейрохирурги во главе с врачом Игорем Басанкиным через щадящий малоинвазивный доступ со стороны спины деликатно отделили внутри- и околопозвоночную часть опухоли, - рассказали в пресс-службе НИИ-ККБ № 1. - Тем самым они дали возможность приступить к работе уже торакальным хирургам, бригаду которых возглавлял Николай Нарыжный. Торакальные хирурги выполнили видеоторакоскопию, уже не опасаясь серьезных неврологических осложнений. Специальными эндоскопическими инструментами через проколы в грудной стенке пациентки врачи полностью удалили новообразование".

По словам медиков, опухоль оказалась доброкачественной, что позволило не опасаться развития онкологического заболевания у женщины. В первый же день после операции пациентка уже самостоятельно передвигалась по палате, а через неделю выписалась домой.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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