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05.12.2019 17:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин захотел присоединиться к поисковикам

Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Волонтер поискового движения "Память и слава" Мария Игонина пригласила Владимира Путина принять участие в одной из экспедиций поисковиков, которая будет проходить на территории Республики Крым, близ города Керчь.

"В преддверии следующего сезона "Памяти и славы", в преддверии юбилея нашей Победы мы хотели бы открыть поисковый сезон нашей студенческой "Вахты памяти" в апреле месяце. Хотелось бы пригласить вас поучаствовать в нашей поисковой экспедиции", - сказала она на встрече главы государства с лидерами волонтерского движения.

Путин пообещал обсудить с правительством легализацию "уличной медицины"

Президент пообещал найти такую возможность.

"Я постараюсь, дело очень важно для нас и для будущих поколений", - пообещал он.

Путин заметил, что "память о бойцах, которые погибли, важна, но важна не для них - для нас, для наших детей и наших внуков".

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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