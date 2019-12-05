Путин захотел присоединиться к поисковикам

Волонтер поискового движения "Память и слава" Мария Игонина пригласила Владимира Путина принять участие в одной из экспедиций поисковиков, которая будет проходить на территории Республики Крым, близ города Керчь.

"В преддверии следующего сезона "Памяти и славы", в преддверии юбилея нашей Победы мы хотели бы открыть поисковый сезон нашей студенческой "Вахты памяти" в апреле месяце. Хотелось бы пригласить вас поучаствовать в нашей поисковой экспедиции", - сказала она на встрече главы государства с лидерами волонтерского движения.

Президент пообещал найти такую возможность.

"Я постараюсь, дело очень важно для нас и для будущих поколений", - пообещал он.

Путин заметил, что "память о бойцах, которые погибли, важна, но важна не для них - для нас, для наших детей и наших внуков".