Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3

Владимир Путин на военном совещании в Сочи заявил, что Россия до конца года готова принять решение по продлению договора СНВ-3. Президент напомнил, что договор истекает скоро, но никакой реакции от партнеров пока не получено.

В четверг президент завершил в Сочи серию декабрьских военных совещаний с руководством минобороны и других ведомств и предприятий ОПК. На последней встрече, в частности, обсуждались возможные ответные меры России на потенциальные угрозы, связанные с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и затягиванием продления договора СНВ-3.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и "развертывании ракет там, где их сейчас нет". Он напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности и предложила Европе и США присоединиться к нему. "Пока нам ответил только президент Французской Республики Макрон, от других партнеров реакции нет", - сообщил Путин. "Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам", - добавил он.

Российский президент напомнил, что США вышли из ДРСМД в одностороннем порядке, но перекладывают ответственность на Москву. Хотя, по его словам, в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из другого важнейшего договора - об ограничении систем противоракетной обороны и тогда взяли ответственность на себя. "И на Россию даже не пытались ничего перекладывать, но и достаточно трудно было это сделать, как тогда казалось. Сейчас в этом случае тоже вышли в одностороннем порядке. Но, как выясняется, как мы это видим, предпринимаются попытки переложить ответственность на нас", - сказал Путин.

Другая важная тема в контексте разоружения - СНВ-3. "Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3", - заявил президент. Он напомнил, что срок действия договора скоро истекает, и хотя все предложения РФ по этому вопросу лежат на столе, никакой реакции от партнеров не получено.

Россия не заинтересована в развертывании ракет там, где их сейчас нет

Обсуждались и возможности использования искусственного интеллекта в Российской армии и на флоте. Эти технологии широко применяются для создания современных видов вооружения и техники, робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, которые "во многом определят будущее нашей армии и флота", подчеркнул президент.

Между тем

Президент продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ и Николая Кропачева на посту ректора СПбГУ продлены еще на пять лет. Соответствующие указы подписал Владимир Путин. Недавно президент подписал закон, сняв ограничение на число возможных продлений полномочий ректоров этих вузов после достижения ими предельного для этой должности возраста.

Подготовила Кира Латухина