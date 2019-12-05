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05.12.2019 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит данные об избиении ребенка в детсаду Краснодара

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сотрудники СК начали проверку сообщений в СМИ о нарушениях в детском саду Краснодара, в котором воспитательница избила малыша.

Фото: iStock
В Омской области мальчику в школе разбили голову стулом

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, ранее в соцсетях появилось видео: на кадрах мать одного из воспитанников показала у ребенка телесные повреждения - ссадины на лице, которые, как полагает женщина, нанесла воспитатель группы.

"По факту нарушения прав малолетнего следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте ведомства.

Одновременно проверку инцидента организовал и городской департамент образования.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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