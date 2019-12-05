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05.12.2019 19:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Критический момент

Врачи дважды спасли ногу пациенту
Текст: Руслан Мельников ("Российская газета", Элиста)
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
В Калмыкии медики дважды спасли рабочего, попавшего под ковш экскаватора. Пострадавшего с тяжелым открытым многооскольчатым переломом правого бедра и вторичным тромбозом крупной бедренной артерии оперативно доставили в больницу. Такая травма могла закончиться не только ампутацией ноги, но и смертью пациента.

Как сообщили в Республиканской больнице имени Жемчуева, мужчину сразу прооперировали: удалили опасный тромб. После реанимационного периода требовалось провести еще одну сложную операцию - по восстановлению ноги. И снова наступил критический момент.

Фото: Официальный портал правительства Вологодской области
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- Мы провели металоостеосинтез бедра, восстановили его ось с помощью металлоконструкций. Во время повторной операции началось кровотечение. Немедленно вызвали сосудистых хирургов, которые выполнили сосудистую пластику артерии. Нашей главной целью было сохранить жизнь и ногу пациента, и нам удалось это сделать, - рассказал зав. травматологическим отделением больницы Олег Болдырев

Хирурги отмечают, что произошедший случай - довольно редкий в их практике. Сейчас пострадавший передвигается самостоятельно.

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