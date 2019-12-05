В Калмыкии медики дважды спасли рабочего, попавшего под ковш экскаватора. Пострадавшего с тяжелым открытым многооскольчатым переломом правого бедра и вторичным тромбозом крупной бедренной артерии оперативно доставили в больницу. Такая травма могла закончиться не только ампутацией ноги, но и смертью пациента.

Как сообщили в Республиканской больнице имени Жемчуева, мужчину сразу прооперировали: удалили опасный тромб. После реанимационного периода требовалось провести еще одну сложную операцию - по восстановлению ноги. И снова наступил критический момент.

- Мы провели металоостеосинтез бедра, восстановили его ось с помощью металлоконструкций. Во время повторной операции началось кровотечение. Немедленно вызвали сосудистых хирургов, которые выполнили сосудистую пластику артерии. Нашей главной целью было сохранить жизнь и ногу пациента, и нам удалось это сделать, - рассказал зав. травматологическим отделением больницы Олег Болдырев

Хирурги отмечают, что произошедший случай - довольно редкий в их практике. Сейчас пострадавший передвигается самостоятельно.