Как сообщили в Республиканской больнице имени Жемчуева, мужчину сразу прооперировали: удалили опасный тромб. После реанимационного периода требовалось провести еще одну сложную операцию - по восстановлению ноги. И снова наступил критический момент.
- Мы провели металоостеосинтез бедра, восстановили его ось с помощью металлоконструкций. Во время повторной операции началось кровотечение. Немедленно вызвали сосудистых хирургов, которые выполнили сосудистую пластику артерии. Нашей главной целью было сохранить жизнь и ногу пациента, и нам удалось это сделать, - рассказал зав. травматологическим отделением больницы Олег Болдырев
Хирурги отмечают, что произошедший случай - довольно редкий в их практике. Сейчас пострадавший передвигается самостоятельно.