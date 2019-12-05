В Ростове начались съемки сериала "Капкан для монстра"

Улицы Ростова-на-Дону вновь стали киноплощадкой для съемок сериала.

На этот раз южный город облюбовал режиссер Артем Мазунов, который и рассказал об этом в своем Instagram.

Сериал "Капкан для монстра" производится по заказу телеканала НТВ.

Сюжет строится на реальных событиях, происходящих в Твери, где в 2002-2006 годах действовала организованная преступная банда "Тверские волки", занимавшаяся заказными убийствами.

В ролях заняты актеры Даниил Страхов, Константин Адаев, Александр Лырчиков, Евгений Токарев и Людмила Артемьева.

Выход 16-серийной картины запланирован на 2020 год.