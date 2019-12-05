Пятиэтажный многоквартирный жилой дом на улице Шаумяна, 110, считается региональным объектом культурного наследия. В нем до сих пор сохранился дух купеческого Ростова. В начале прошлого века его построили братья Дерткезовы в стиле модерн как доходный особняк, оборудовав квартиры новейшими по тем временам благами цивилизации - батареями водяного отопления, канализацией, водопроводом. Фасад здания и сегодня украшают лепные Посейдон, мифологические грифоны, в подъезде взор поражает женщина с крыльями и оголенной грудью.
Но камнем преткновения между собственницей одной из квартир и защитниками памятника стали лепная львиная голова: еще недавно почерневшая от времени, как и остальной декор на доме, она вдруг пожелтела.
Собственница квартиры не смогла объяснить сотрудникам надзорного ведомства, зачем она это сделала. Выдав нарушительнице предписание привести лепнину в прежний вид, они соответствующий протокол направили в Кировский районный суд.
- В отношении владелицы квартиры возбуждено дело по статье 7.13 КоАП, за нарушение требований законодательства об охране культурных памятников, - сообщили "РГ" в администрации Ростова-на-Дону. За раскраску головы под своим балконом ростовчанке грозит штраф от 15 до 200 тысяч рублей.
Кроме того, она обязана убрать свежую краску с лепнины, не нанеся старинному декору ущерба. Сделать это, скорее всего, будет непросто. Как заявила Ирина Коробова, зампредседателя комитета по охране объектов культурного наследия региона, для этого необходимо получить задание на ремонт квартиры-памятника, заказать проект у лицензированной организации, который должен пройти историко-культурную экспертизу, после его согласования с комитетом заключить договор с подрядной организацией, также имеющей лицензию Минкультуры России. И только потом что-то красить или ремонтировать. Вообще обязанность по сохранению дома-памятника лежит на собственниках квартир. Фасад здания - общее имущество, его можно привести в порядок вскладчину, проделав шаги, о которых я рассказала выше.