Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области направил документы в суд на жительницу города, разукрасившую элементы лепнины на фасаде старинного здания, которое является памятником архитектуры регионального значения.

Пятиэтажный многоквартирный жилой дом на улице Шаумяна, 110, считается региональным объектом культурного наследия. В нем до сих пор сохранился дух купеческого Ростова. В начале прошлого века его построили братья Дерткезовы в стиле модерн как доходный особняк, оборудовав квартиры новейшими по тем временам благами цивилизации - батареями водяного отопления, канализацией, водопроводом. Фасад здания и сегодня украшают лепные Посейдон, мифологические грифоны, в подъезде взор поражает женщина с крыльями и оголенной грудью.

Но камнем преткновения между собственницей одной из квартир и защитниками памятника стали лепная львиная голова: еще недавно почерневшая от времени, как и остальной декор на доме, она вдруг пожелтела.

Собственница квартиры не смогла объяснить сотрудникам надзорного ведомства, зачем она это сделала. Выдав нарушительнице предписание привести лепнину в прежний вид, они соответствующий протокол направили в Кировский районный суд.

- В отношении владелицы квартиры возбуждено дело по статье 7.13 КоАП, за нарушение требований законодательства об охране культурных памятников, - сообщили "РГ" в администрации Ростова-на-Дону. За раскраску головы под своим балконом ростовчанке грозит штраф от 15 до 200 тысяч рублей.

За раскраску головы льва на фасаде ростовчанке грозит штраф от 15 до 200 тысяч рублей

Кроме того, она обязана убрать свежую краску с лепнины, не нанеся старинному декору ущерба. Сделать это, скорее всего, будет непросто. Как заявила Ирина Коробова, зампредседателя комитета по охране объектов культурного наследия региона, для этого необходимо получить задание на ремонт квартиры-памятника, заказать проект у лицензированной организации, который должен пройти историко-культурную экспертизу, после его согласования с комитетом заключить договор с подрядной организацией, также имеющей лицензию Минкультуры России. И только потом что-то красить или ремонтировать. Вообще обязанность по сохранению дома-памятника лежит на собственниках квартир. Фасад здания - общее имущество, его можно привести в порядок вскладчину, проделав шаги, о которых я рассказала выше.