В Ростовской области вынесен приговор убийце, мстившему за отца

В городе Донецк Ростовской области суд вынес приговор мужчине, который зарезал обидчика своего отца.

В марте этого года подсудимый заманил потерпевшего в заброшенный многоэтажный дом в переулке Щорса - якобы поискать там металл для сдачи в металлолом. А там убил его, нанеся более 20 ножевых ранений в различные части тела.

- В ходе следствия выяснилось, что преступление подозреваемый совершил из мести. Он считал, что потерпевший виновен в смерти его отца, - сообщили подробности в прокуратуре Ростовской области.

Приговором Донецкого городского суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание - шесть лет и девять месяцев лишения свободы.