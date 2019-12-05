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05.12.2019 16:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области вынесен приговор убийце, мстившему за отца

Текст: Лариса Ионова

В городе Донецк Ростовской области суд вынес приговор мужчине, который зарезал обидчика своего отца.

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В марте этого года подсудимый заманил потерпевшего в заброшенный многоэтажный дом в переулке Щорса - якобы поискать там металл для сдачи в металлолом. А там убил его, нанеся более 20 ножевых ранений в различные части тела.

- В ходе следствия выяснилось, что преступление подозреваемый совершил из мести. Он считал, что потерпевший виновен в смерти его отца, - сообщили подробности в прокуратуре Ростовской области.

Приговором Донецкого городского суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание - шесть лет и девять месяцев лишения свободы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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