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05.12.2019 14:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи собрались 6,5 тысячи волонтеров из 120 стран

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Ирина Белова/РГ Фото: Ирина Белова/РГ
Фото: Ирина Белова/РГ

Сегодня, во Всемирный день волонтера, в Сочи завершит свою работу Международный форума добровольцев - 2019, который открылся второго декабря. На него съехались более 6,5 тысячи делегаций волонтеров из 120 стран мира, чтобы поделиться опытом реализации успешных добровольческих инициатив и подвести итоги уходящего года.

- Сочи стал мировой столицей волонтерства, а значит, и добра, - сказал, обращаясь к участникам форума, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. - В России в добровольческих проектах приняли участие более 15 миллионов человек. Только в этом году в нашей стране волонтеры спасли более 18 тысяч человек. Почти 90 процентов людей, когда их спрашивают, кому они доверяют, отвечают: волонтерам. В России на развитие волонтерского движения выделено 7,5 миллиарда рублей.

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В рамках форума прошло награждение победителей Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019", на который подали заявки более полумиллиона добровольцев. В номинации "Доброе дело" одним из победителей признан самый младший волонтер, 16-летний Николай Салиндер из Ямало-Ненецкого автономного округа, который летом прошлого года спас из воды взрослого мужчину - отца четверых детей. Рассказ о спасении главы большой семьи теперь будут передавать из поколения в поколение по всей тундре как пример для подражания и гордости.

- Во время летних каникул я помогал старшим перегонять стадо оленей, - вспоминает девятиклассник. - Вездеход пастуха заглох во время переправы и ушел под воду, после чего мужчина тоже стал тонуть. Не раздумывая и в последнюю очередь опасаясь за свою жизнь, я начал его спасать, несмотря на невысокий рост и хрупкое телосложение - тогда я весил 38 килограммов. Не верилось, что я спас взрослого мужчину в два раза больше меня.

Нередко волонтеры "серебряного возраста" показывают пример подрастающему поколению своим задором и стремлением помочь. Одним из самых старших волонтеров на форуме оказался 85-летний нижегородец Ян Шварц.

- Я волонтер уже 25 лет, - рассказал Ян Тимофеевич, написавший 18 книг и 420 научных работ, причем статьи без гонорара. - За это время прочитал более трех тысяч лекций, в основном про Великую Отечественную войну.

Это очень актуальная тема, учитывая, что в 2020-м, Году памяти и славы, наша страна отметит 75-летие Великой Победы, а значит, возрастет и ответственность волонтеров. А к Всероссийской переписи населения следующего года к профессионалам присоединятся 20 тысяч добровольцев.

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