Запрет на поездки в РФ по паспортам Украины не снизит турпоток в Крым

Намерение правительства Украины с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны поездки в Россию по внутренним паспортам не повлияет на турпоток на полуостров. Об этом "РГ" заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.

- Во-первых, все граждане Украины, у кого в активном лексиконе есть слово "путешествие", они и так имеют загранпаспорта, - считает Черняк. - Во-вторых, сделать этот документ в короткие сроки - сейчас не проблема. А с учетом того, что поездки по внутренним паспортам закрываются не завтра, а через четыре месяца, то все кто захочет - сделают это элементарно. Не вижу для туристической отрасли никаких рисков, потому что чего только не пережили мы за пять лет. На фоне заминирования международных переходов в 2014 году, прекращения железнодорожного и авиасообщения этот шаг с паспортами - сущая мелочь.

Черняк напомнил, что если в предыдущие годы полуостров ежегодно посещали 800-900 тысяч украинцев, а с начала 2019 года число гостей с Украины превышает уже один миллион человек. "А с запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту многие украинцы смогут приезжать в Крым на поезде через материковую часть РФ", - считает Черняк.

В то же время, уверен Черняк, правительство Украины запретом на поездки по внутренним паспортам навредит своим же гражданам, которые из-за упадка национальной экономики вынуждены уезжать на заработки в РФ.

За январь-ноябрь 2019 года Крым посетили уже 7,2 миллиона туристов, что на 10 процентов выше показателей 2018 года. 15 процентов из них приехали с Украины через государственную границу РФ в Армянске, Джанкое или Перекопе.

Ранее руководитель департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил о намерении с 1 марта 2020 года запретить гражданам незалежной ездить в Россию по внутреннему паспорту.