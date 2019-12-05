Специалисты ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Минэнерго РФ подключатся к решению проблемы опасного наследия шахтерского Копейска.

Этот город и расположенные вокруг шахтерские поселки исторически стоят на зыбкой почве. Первые шахты строились на болотах. По мере продвижения вглубь откачивалась вода, а рядом "наливалось" искусственное озеро Курочкино. Глубина выработок составляет от 200 до 500 метров, все подземное пространство испещрено пустотами штреков и штолен и больше напоминает голландский сыр, "разъедаемый" сегодня возгораниями и вернувшейся в шахты водой.

После остановки "Челябинскугля" в начале 2000-х это небезопасное хозяйство должен был законсервировать правопреемник - Челябинская угольная компания (ЧУК). Но она лишь вывела из состава предприятия ликвидные на тот момент активы, подняла из-под земли дорогостоящую технику, в том числе и оборудование для откачки грунтовых вод, - и оставила все как есть. По закону лицензия на пользование недрами может быть отозвана только после рекультивации, но ЧУК с успехом обошла это требование с помощью банкротства.

Шахты начало топить, стали возникать неожиданные провалы грунта, а подтопления погребов в шахтерских поселках - обычное дело. Насколько безопасно проживание на такой территории, сегодня не берутся сказать даже специалисты. В минэкологии региона "РГ" сообщили, что каких-либо исследований и экспертных оценок на этот счет нет.

Экс-руководитель областного министерства общественной безопасности Евгений Савченко рассказал, что власти занимаются решением вопроса уже более десятка лет, но безуспешно. Наиболее проблемными считаются шахта "Красная горнячка" и Копейский разрез, близ которого расположены Копейский машзавод и частный сектор с 262 домовладениями.

- Борта карьера из-за критического подъема воды начали сползать, - пояснил Евгений Савченко. - Еще в 2014 году до забора машзавода было 20 метров, сегодня - 7-8. По расчетам специалистов, при подъеме уровня воды до 160 метров может произойти дальнейшее сползание пластов. А в прошлом году она поднялась уже до отметки 157.

На шахте "Красная горнячка" из-за угрозы подтопления шахтерского поселка на федеральные средства (более 60 миллионов рублей) выстроили две водонасосные станции и провели систему каналов для сброса воды. Однако объект вскоре был передан муниципалитету, а после банкротства МУПа перешел в частные руки. В последние годы откачкой воды толком не занимались, ситуация едва не вышла из-под контроля.

О подтоплении "Красной горнячки" новому главе региона во время первой же поездки в Копейский округ рассказали местные жители. После этого власти возобновили откачку грунтовых вод, удалось понизить их уровень на 3,5 метра. В результате погреба и огороды больше не топит. Но, чтобы полностью решить проблему, нужно откачивать по 600 тысяч кубометров еще два года, а затем не менее 200 тысяч кубов в год.

Еще одна проблема - эндогенные пожары, возгорание незатопленных выработок. Там, где в угольные пласты поступает кислород, жди беды. В феврале этого года пожары удалось потушить благодаря так называемым "глиняным замкам", преграждающим доступ воздуха в заброшенные штольни, но сейчас вновь появляются очаги.

Проблема требует комплексного решения, тем более что все копейские шахты находятся на землях РФ (делать что-либо без согласования с федеральными ведомствами здесь нельзя). Однажды правительство региона такую возможность уже упустило: в 2010 году из-за смены губернаторов область не успела подать заявку на участие в федеральной программе рекультивации закрытых горных выработок и осталась наедине с проблемой.

На днях по поручению губернатора создана совместная рабочая группа с участием представителей регионального правительства, Минэнерго РФ и экспертного сообщества. Ее задача - всесторонне изучить ситуацию, а главное - выработать конкретные решения по рекультивации брошенных выработок с привлечением федеральных программ и инвесторов. А начинать придется с проведения полного гидрогеологического обследования всей территории, пострадавшей от техногенного воздействия человека.

Прямая речь

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области:

- Масштаб проблемы не позволяет сегодня решить ее усилиями исключительно субъекта Федерации. Нужна федеральная поддержка на всех этапах, начиная с научно обоснованной оценки рисков и заканчивая комплексом технических мероприятий. Мы должны совместно с Министерством энергетики РФ понять пути решения, найти механизмы и алгоритмы совместных действий.