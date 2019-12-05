Купить бизнес под ключ сегодня готовы не только предприниматели. Люди с большим трудовым стажем или обычные студенты вкладывают средства во франшизу, чтобы наконец-то открыть свое дело, будь то книжный магазин или медицинская лаборатория. При этом им часто не требуется профильное образование, так как франчайзеры сами всему обучают. Владельцы франшиз рассказали "РГ", сколько стоит запустить такой проект и зачем его начинать.

Создать хорошую, работающую копию действующего бизнеса - непростая задача, требующая участия профессионалов. Не каждая успешная компания хочет тратить ресурсы на подготовку франшизы. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства решил помочь региональному бизнесу в этом. Так появился Уральский центр франчайзинга, где эксперты дорабатывают бизнес-модель для продажи. Сейчас в центре представлены 33 бренда, из них шесть уральских, например, аварийно-сантехническая служба Ивана Зубарева.

- Мой отец был слесарем-сантехником. Когда я учился в школе, он брал меня на заказы, и тогда я решил создать лучшую сантехническую компанию в мире, когда вырасту. Уже работая в отрасли, я внедрял лучшие IT-решения, чтобы автоматизировать процессы, изучал клиентоориентированность. Люди не ожидали такого сервиса - более 60 процентов моих заказов повторные, и вскоре меня начали просить продать франшизу, - с гордостью рассказывает предприниматель.

Смысл франшизы Зубарев видит в том, что партнеры смогут реализовать накопленный за 13 лет опыт компании в течение года, распространив высокое качество услуг по всей стране. Основатель считает свой проект уникальным, за счет внедрения новых технологий ему удалось достичь уровня рентабельности в 45 процентов. Он планирует запустить франшизы в Перми, Тюмени, Челябинске, Нижнем Тагиле и Казахстане в будущем году.

Ведущими направлениями развития франчайзинга, помимо ретейла и точек общественного питания, становятся b2b-сервисы, успешно развиваются даже проекты социального предпринимательства. К примеру, в Югре разработали "мегамаркет социальных услуг" - центр, где предпринимателям и жителям рассказывают, какие социальные гарантии им положены по закону, сопровождают развитие проектов, привлекая партнеров и клиентов.

В регионах в основном активно тиражируют франшизы федеральных компаний. Как рассказали сами франчайзеры, они получают по 10-25 заявок в год на приобретение франшизы в Свердловской области, всего же на российском рынке сейчас около двух тысяч предложений.

- В 2003 году медицинские услуги на рынке были не особо представлены, поэтому мы открыли свою лабораторию в Москве. К нам стояли огромные очереди, и мы поняли, насколько это востребовано. Спустя семь лет собственник сделал франшизу. Запускать ее всегда рискованно, ведь все зависит от того, поверят ли в тебя предприниматели, будет ли их бизнес доходным, - делится опытом Светлана Василенко, директор по развитию сети медицинских лабораторий, имеющей 700 отделений в 305 городах России.

Запускать франшизу всегда рискованно: поверят ли в тебя предприниматели, будет ли их бизнес доходным?

Создать такое отделение в регионе дешевле и прайс-лист там отличается от столицы, но это не сказывается на выручке компании. Подобная франшиза стоит два миллиона рублей, в эту сумму входит стоимость оборудования, ремонт помещения, вывеска и т.д. За полгода бизнес выходит на точку безубыточности, а через полтора-два года уже можно вернуть вложенные средства, что, например, нереально при открытии ресторана, где срок окупаемости не менее пяти лет.

Как отмечает Светлана Василенко, стать франчайзи может кто угодно: с ее компанией работают партнеры от 19 до 70 лет, и все они успешно запустили отделения в своих регионах благодаря обучению и почти круглосуточной поддержке основателей. Многие из предпринимателей не имеют медицинского образования. Впрочем, иногда диплом имеет значение, например, московскую франшизу миграционного центра продают только филологам и юристам.

- Желающих начать бизнес много, но порой люди хотят приобрести нефтяную вышку, и их не интересуют другие варианты. В этом смысле инвестиционный климат в регионах лучше. На уральской выставке франшиз мы набрали уже несколько десятков заявок на покупку, - рассказывает Алексей Грачев, коммерческий директор компании крепежных изделий, одного из крупнейших импортеров такой продукции в стране.

Фирма работает с 2001 года. Нарастив розничную сеть до сотни магазинов, ее владелец решил пойти в регионы, что позволило масштабировать бизнес в два раза. Стоимость франшизы всего миллион рублей - по сути, цена легкового автомобиля, при этом вложения окупаются за год. Ежемесячно компания открывает 2-3 магазина, которые заранее укомплектованы. Неслучайно опытные бизнесмены говорят: франчайзи легче выжить на рынке, чем тем, кто начинает бизнес с нуля.

- Как правило, люди думают, что, став франчайзи, им не придется много работать, но это не так. Владельцы франшиз ищут людей, готовых трудиться 24/7 и играть по чужим правилам. Человек должен гореть этим бизнесом. Чтобы избежать разочарования, вначале неплохо устроиться в компанию наемным работником - посмотреть изнутри, как там все устроено, - дает совет начинающим Дарья Гоц, основатель сети салонов для животных на Урале.

Практика показывает, что не все франшизы в итоге продвигаются на рынке. Предпринимателям бывает сложно доверить свое дело первому встречному, а для устойчивости бренда, помимо контроля франчайзи, необходимо постоянно корректировать бизнес-модель, внедрять новые технологии. Поэтому подготовка франшизы обычно занимает не менее года: автор проводит "генеральную уборку", оставляя самые эффективные механизмы.

Тем временем

Динамика прироста франшиз в РФ в среднем ежегодно составляет от 5 до 15 процентов. Согласно данным Российской ассоциации франчайзинга, за три года появилось порядка 600 отечественных брендов. Услуги населению, торговля, общественное питание - основные сферы франчайзинга, на них в России приходится 65-70 процентов рынка. В числе новых проектов - агентства недвижимости и рекламы, развивающие центры для детей.