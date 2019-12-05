Создать хорошую, работающую копию действующего бизнеса - непростая задача, требующая участия профессионалов. Не каждая успешная компания хочет тратить ресурсы на подготовку франшизы. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства решил помочь региональному бизнесу в этом. Так появился Уральский центр франчайзинга, где эксперты дорабатывают бизнес-модель для продажи. Сейчас в центре представлены 33 бренда, из них шесть уральских, например, аварийно-сантехническая служба Ивана Зубарева.
- Мой отец был слесарем-сантехником. Когда я учился в школе, он брал меня на заказы, и тогда я решил создать лучшую сантехническую компанию в мире, когда вырасту. Уже работая в отрасли, я внедрял лучшие IT-решения, чтобы автоматизировать процессы, изучал клиентоориентированность. Люди не ожидали такого сервиса - более 60 процентов моих заказов повторные, и вскоре меня начали просить продать франшизу, - с гордостью рассказывает предприниматель.
Смысл франшизы Зубарев видит в том, что партнеры смогут реализовать накопленный за 13 лет опыт компании в течение года, распространив высокое качество услуг по всей стране. Основатель считает свой проект уникальным, за счет внедрения новых технологий ему удалось достичь уровня рентабельности в 45 процентов. Он планирует запустить франшизы в Перми, Тюмени, Челябинске, Нижнем Тагиле и Казахстане в будущем году.
Ведущими направлениями развития франчайзинга, помимо ретейла и точек общественного питания, становятся b2b-сервисы, успешно развиваются даже проекты социального предпринимательства. К примеру, в Югре разработали "мегамаркет социальных услуг" - центр, где предпринимателям и жителям рассказывают, какие социальные гарантии им положены по закону, сопровождают развитие проектов, привлекая партнеров и клиентов.
В регионах в основном активно тиражируют франшизы федеральных компаний. Как рассказали сами франчайзеры, они получают по 10-25 заявок в год на приобретение франшизы в Свердловской области, всего же на российском рынке сейчас около двух тысяч предложений.
- В 2003 году медицинские услуги на рынке были не особо представлены, поэтому мы открыли свою лабораторию в Москве. К нам стояли огромные очереди, и мы поняли, насколько это востребовано. Спустя семь лет собственник сделал франшизу. Запускать ее всегда рискованно, ведь все зависит от того, поверят ли в тебя предприниматели, будет ли их бизнес доходным, - делится опытом Светлана Василенко, директор по развитию сети медицинских лабораторий, имеющей 700 отделений в 305 городах России.
Создать такое отделение в регионе дешевле и прайс-лист там отличается от столицы, но это не сказывается на выручке компании. Подобная франшиза стоит два миллиона рублей, в эту сумму входит стоимость оборудования, ремонт помещения, вывеска и т.д. За полгода бизнес выходит на точку безубыточности, а через полтора-два года уже можно вернуть вложенные средства, что, например, нереально при открытии ресторана, где срок окупаемости не менее пяти лет.
Как отмечает Светлана Василенко, стать франчайзи может кто угодно: с ее компанией работают партнеры от 19 до 70 лет, и все они успешно запустили отделения в своих регионах благодаря обучению и почти круглосуточной поддержке основателей. Многие из предпринимателей не имеют медицинского образования. Впрочем, иногда диплом имеет значение, например, московскую франшизу миграционного центра продают только филологам и юристам.
- Желающих начать бизнес много, но порой люди хотят приобрести нефтяную вышку, и их не интересуют другие варианты. В этом смысле инвестиционный климат в регионах лучше. На уральской выставке франшиз мы набрали уже несколько десятков заявок на покупку, - рассказывает Алексей Грачев, коммерческий директор компании крепежных изделий, одного из крупнейших импортеров такой продукции в стране.
Фирма работает с 2001 года. Нарастив розничную сеть до сотни магазинов, ее владелец решил пойти в регионы, что позволило масштабировать бизнес в два раза. Стоимость франшизы всего миллион рублей - по сути, цена легкового автомобиля, при этом вложения окупаются за год. Ежемесячно компания открывает 2-3 магазина, которые заранее укомплектованы. Неслучайно опытные бизнесмены говорят: франчайзи легче выжить на рынке, чем тем, кто начинает бизнес с нуля.
- Как правило, люди думают, что, став франчайзи, им не придется много работать, но это не так. Владельцы франшиз ищут людей, готовых трудиться 24/7 и играть по чужим правилам. Человек должен гореть этим бизнесом. Чтобы избежать разочарования, вначале неплохо устроиться в компанию наемным работником - посмотреть изнутри, как там все устроено, - дает совет начинающим Дарья Гоц, основатель сети салонов для животных на Урале.
Практика показывает, что не все франшизы в итоге продвигаются на рынке. Предпринимателям бывает сложно доверить свое дело первому встречному, а для устойчивости бренда, помимо контроля франчайзи, необходимо постоянно корректировать бизнес-модель, внедрять новые технологии. Поэтому подготовка франшизы обычно занимает не менее года: автор проводит "генеральную уборку", оставляя самые эффективные механизмы.
Тем временем
Динамика прироста франшиз в РФ в среднем ежегодно составляет от 5 до 15 процентов. Согласно данным Российской ассоциации франчайзинга, за три года появилось порядка 600 отечественных брендов. Услуги населению, торговля, общественное питание - основные сферы франчайзинга, на них в России приходится 65-70 процентов рынка. В числе новых проектов - агентства недвижимости и рекламы, развивающие центры для детей.