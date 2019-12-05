На днях в Тюмени прошел необычный для региона экономический форум - экспортный. Он собрал сотни бизнесменов, десятки отечественных и зарубежных экспертов. Финальная часть была торжественной: названы и награждены победители уже традиционного для Тюменской области конкурса "Экспортер года". Эти предприятия на собственном примере доказали, что выходить на иностранные рынки можно, нужно, выгодно.

Выпускаешь качественный недорогой продукт, аналоги которого пользуются достаточным спросом в ближнем и дальнем зарубежье, - попытайся составить им конкуренцию. Не страшись переступить порог - новичку гарантирована всяческая поддержка. Наладишь устойчивый сбыт - увеличишь маржу, повысишь рыночную устойчивость. Приблизительно так звучат тезисы специалистов центра поддержки экспорта Тюменской области, убеждающих предпринимателей выходить на международный уровень.

Товар может быть "сложным", востребованным в силу его оригинальных характеристик, технологического превосходства. Но и простейший продукт способен завоевать мир. Вот пример. Долгие годы Россия импортировала овощную сетку, пока ее не стали делать в Заводоуковске. Освоившись на отечественном рынке, завод "КТС сервис" наладил поставки в Среднюю Азию, нацелился на Европу, где уже оценили изделие: к качеству не придерешься, стоимость приятная.

Производитель сеток и еще девять экспортеров подали заявки на конкурс в номинации "Прорыв года". Победителем же признан завод "Тюменские аэрозоли", который спустя 12 лет после основания совершил впечатляющий экспортный рывок. Начал с государств СНГ, за короткое время покорил Восточную Европу, Испанию, зашел в Китай. Стартом для продвижения послужила выставка в Армении. Совсем недавно завод был представлен в Ханое на EXPO-RUSSIA VIETNAM-2019, и, судя по предварительным договоренностям с хозяевами площадки, скоро и Вьетнам пополнит список стран-импортеров развивающейся компании.

В региональном центре поддержки экспорта считают крайне важным участие предпринимателей в выставках, бизнес-форумах. Поэтому программа деловых зарубежных поездок очень насыщенная. Так, в конце ноября в Софии представители группы предприятий пищевой отрасли наводили мосты на выставке Interfood & Drink-2019, а в Ташкенте с бизнес-миссией побывала представительная делегация Тюменской области. Буквально в эти дни в Каире на выставке Cairo Woodshow лесопромышленники, деревообработчики ищут потенциальных партнеров на Африканском континенте. Кстати, именно на расширении сотрудничества с государствами Африки, КНР и Евразийского экономического союза был сделан основной акцент на прошедшем в Тюменском технопарке форуме.

Региональный несырьевой и неэнергетический экспорт перевалил за миллиард долларов

Сегодня несложно выйти в мир, не покидая офиса. Минувшей осенью центр после конкурсного отбора предоставил 17-ти предприятиям бесплатные места класса "премиум" на международных электронных торговых площадках Alibaba, All.biz, GlobalRusTrade. Среди "золотых поставщиков" Alibaba, к примеру, Заводоуковский маслозавод, один из самых успешных в кругу агропромышленных компаний-экспортеров Уральского округа. И, понятно, не случайна победа производителя растительных масел в региональном конкурсе (номинация "АПК").

У подавляющего большинства экспортеров западносибирского региона имеются фирменные сайты. Но далеко не всегда интернет-порталы малых и средних предприятий, как вышедших на внешний рынок, так и готовящихся к этому шагу, отвечают запросам международной аудитории. Центр поддержки экспорта предложил модернизировать сайты либо разработать новые на выгодных условиях - бизнес оплачивает только пятую часть затрат.

В последнее время государственные менеджеры уделяют пристальное внимание расширению отраслевых границ. Скажем, в октябре-ноябре в Тюмени прошли стратегические сессии, посвященные состоянию и перспективам экспорта услуг - медицинских, туристических, в сфере IT. По мнению и участников рынка, и экспертов, форсированное развитие этого направления позволит Тюменской области получить дополнительные выигрышные позиции в реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Региональный несырьевой и неэнергетический экспорт перевалил за миллиард долларов, тюменские предприятия отгружают свою продукцию более чем в девяносто стран мира, отметил в своем послании парламенту и жителям области губернатор Александр Моор. Но подчеркнул: довольствоваться этим нельзя, "мы можем больше, нам нужен прорыв!". И призвал тех же производителей продовольствия, спрос на которое огромен, "более агрессивно проникать на рынки Юго-Восточной Азии".