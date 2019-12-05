Выпускаешь качественный недорогой продукт, аналоги которого пользуются достаточным спросом в ближнем и дальнем зарубежье, - попытайся составить им конкуренцию. Не страшись переступить порог - новичку гарантирована всяческая поддержка. Наладишь устойчивый сбыт - увеличишь маржу, повысишь рыночную устойчивость. Приблизительно так звучат тезисы специалистов центра поддержки экспорта Тюменской области, убеждающих предпринимателей выходить на международный уровень.
Товар может быть "сложным", востребованным в силу его оригинальных характеристик, технологического превосходства. Но и простейший продукт способен завоевать мир. Вот пример. Долгие годы Россия импортировала овощную сетку, пока ее не стали делать в Заводоуковске. Освоившись на отечественном рынке, завод "КТС сервис" наладил поставки в Среднюю Азию, нацелился на Европу, где уже оценили изделие: к качеству не придерешься, стоимость приятная.
Производитель сеток и еще девять экспортеров подали заявки на конкурс в номинации "Прорыв года". Победителем же признан завод "Тюменские аэрозоли", который спустя 12 лет после основания совершил впечатляющий экспортный рывок. Начал с государств СНГ, за короткое время покорил Восточную Европу, Испанию, зашел в Китай. Стартом для продвижения послужила выставка в Армении. Совсем недавно завод был представлен в Ханое на EXPO-RUSSIA VIETNAM-2019, и, судя по предварительным договоренностям с хозяевами площадки, скоро и Вьетнам пополнит список стран-импортеров развивающейся компании.
В региональном центре поддержки экспорта считают крайне важным участие предпринимателей в выставках, бизнес-форумах. Поэтому программа деловых зарубежных поездок очень насыщенная. Так, в конце ноября в Софии представители группы предприятий пищевой отрасли наводили мосты на выставке Interfood & Drink-2019, а в Ташкенте с бизнес-миссией побывала представительная делегация Тюменской области. Буквально в эти дни в Каире на выставке Cairo Woodshow лесопромышленники, деревообработчики ищут потенциальных партнеров на Африканском континенте. Кстати, именно на расширении сотрудничества с государствами Африки, КНР и Евразийского экономического союза был сделан основной акцент на прошедшем в Тюменском технопарке форуме.
Сегодня несложно выйти в мир, не покидая офиса. Минувшей осенью центр после конкурсного отбора предоставил 17-ти предприятиям бесплатные места класса "премиум" на международных электронных торговых площадках Alibaba, All.biz, GlobalRusTrade. Среди "золотых поставщиков" Alibaba, к примеру, Заводоуковский маслозавод, один из самых успешных в кругу агропромышленных компаний-экспортеров Уральского округа. И, понятно, не случайна победа производителя растительных масел в региональном конкурсе (номинация "АПК").
У подавляющего большинства экспортеров западносибирского региона имеются фирменные сайты. Но далеко не всегда интернет-порталы малых и средних предприятий, как вышедших на внешний рынок, так и готовящихся к этому шагу, отвечают запросам международной аудитории. Центр поддержки экспорта предложил модернизировать сайты либо разработать новые на выгодных условиях - бизнес оплачивает только пятую часть затрат.
В последнее время государственные менеджеры уделяют пристальное внимание расширению отраслевых границ. Скажем, в октябре-ноябре в Тюмени прошли стратегические сессии, посвященные состоянию и перспективам экспорта услуг - медицинских, туристических, в сфере IT. По мнению и участников рынка, и экспертов, форсированное развитие этого направления позволит Тюменской области получить дополнительные выигрышные позиции в реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Региональный несырьевой и неэнергетический экспорт перевалил за миллиард долларов, тюменские предприятия отгружают свою продукцию более чем в девяносто стран мира, отметил в своем послании парламенту и жителям области губернатор Александр Моор. Но подчеркнул: довольствоваться этим нельзя, "мы можем больше, нам нужен прорыв!". И призвал тех же производителей продовольствия, спрос на которое огромен, "более агрессивно проникать на рынки Юго-Восточной Азии".