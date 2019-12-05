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05.12.2019 21:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий

Текст: Татьяна Воробьева

Арбитражный управляющий, которого с 29 ноября разыскивали члены семьи и правоохранительные органы, найден убитым в Екатеринбурге. "Следствие отрабатывает различные версии случившегося, в том числе, связанные с профессиональной деятельностью", - сообщил "РГ" пресс-секретарь СК по Свердловской области Александр Шульга.

Фото: iStock
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Информацию об обнаружении тела подтвердил и начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, нашли арбитражного управляющего на территории Орджоникидзевского района.

"Тело человека, по внешним данным похожего на разыскиваемого, нашел один из местных жителей, когда выгуливал собаку, - рассказал полковник Горелых. - Чтобы не травмировать пожилого отца пропавшего мужчины, снимок с места происшествия  сначала показали его знакомому - тот опознал друга".

По предварительным данным полиции, смерть носит криминальный характер - об этом свидетельствует ряд явных признаков.

Сыщики и участковые проводят подворовой обход жителей микрорайона, ищут возможных свидетелей и очевидцев преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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