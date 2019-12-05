Инвестпрограмма ресурсоснабжающей компании в очередной раз не прошла согласование в правительстве Курганской области.

По словам гендиректора "Водного Союза" Владимира Овсянникова, с 2013 года компания пытается разработать инвестиционную программу. В нее включают мероприятия, необходимые городу, в собственности которого находятся водопроводные и канализационные сети, а эксплуатирует их "Водный Союз". Однако до 2017 года предприятие не могло получить от администрации Кургана согласованное техзадание - обязательное условие для разработки программы. А с 2017-го документ не утверждает региональный департамент госрегулирования цен и тарифов - в этом году ситуация повторилась.

Между тем, подчеркивает Овсянников, в проекте инвестпрограммы учтены три важных для города направления: приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями, в том числе разработка проектно-сметной документации для вхождения в федеральную программу "Чистая вода", замена сетей перед укладкой асфальта по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и проведение антитеррористических мероприятий. Поскольку документ не утвержден, выполнить планы невозможно.

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина объясняет: дело не в тарифе, а в том, что в программе "Водного Союза" в качестве источника инвестиций указаны бюджетные средства. Однако бюджеты и города, и области уже сверстаны и сумма на инвестпрограмму (846 миллионов рублей) в них не предусмотрена.

- Мы не можем утвердить программу, у которой нет источника финансирования, - подчеркивает руководитель тарифного органа.