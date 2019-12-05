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05.12.2019 11:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новоуральске открыли обновленные по нацпроекту мастерские театра кукол

Текст: Светлана Добрынина
Торжественное открытие отремонтированного здания мастерских Театра кукол "Сказ" состоялось в Новоуральске. Помещение, где создают кукольных героев театральных постановок, модернизировано в рамках реализации на территории Среднего Урала национального проекта "Культура".
Фото: Предоставлено редакцией газеты "Нейва" Фото: Предоставлено редакцией газеты "Нейва"
Фото: Предоставлено редакцией газеты "Нейва"

Обновилось все: от фасада и кровли до интерьера и оборудования внутренних помещений. На проведение работ из федерального, областного и муниципального бюджетов было выделено 24,6 миллиона рублей. Все работы проведены в сжатые сроки, буквально за пять месяцев. Сотрудники театра называют темпы чудом и предрекают новую жизнь кукольной стране.

- В мастерских помимо основной работы мы планируем проводить для юных зрителей квест-игры и интерактивные экскурсии, посвященные созданию спектаклей. Это расширит кругозор детей и возможности для интересного и полезного досуга, - раскрыл перспективы директор театра Алексей Булдаков.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Среднем Урале открылась очередная модернизированная сельская библиотека

На необходимость поддерживать творческую деятельность и техническое оснащение детских и кукольных театров не однажды указывал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Свердловская область - один из регионов, где детское направление театрального искусства активно развивается. Всего на Среднем Урале четыре муниципальных кукольных театра: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Новоуральске. Их коллективы регулярно номинируются на национальную премию "Золотая маска", 42 раза становились лауреатами. Область с 2017 года в числе субъектов, которым выделяются максимальные суммы поддержки. В этом году новоуральский "Сказ" оказался в числе девяти российских театров, которые получили федеральное финансирование на модернизацию в рамках нацпроекта.

- Успешное развитие театральной сферы Свердловской области - следствие многолетней системной господдержки и, конечно, работы самих творческих коллективов. Театры региона имеют возможность обновлять репертуар, так как на постановку новых спектаклей ежегодно выделяются значительные средства, в том числе областного бюджета, - говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Сказ" не единственный в регионе театр, который отремонтирован или в ближайшее время будет модернизирован благодаря нацпроекту "Культура". В этом году реконструировано помещение для работы коллектива Серовского театра, в ближайшее время начнутся ремонтные работы в Екатеринбургском театре кукол, завершатся они в 2021 году.

Между тем

Общий бюджет мероприятий национального проекта "Культура" в Свердловской области с 2019 до 2024 года составит 1,7 миллиарда рублей. Из них 603,6 миллиона - средства федерального бюджета, 303,7 миллиона рублей планируется выделить из региональной казны, еще 164,7 - средства муниципальных бюджетов.

Власть Работа власти Регионы Культура Театр Музыкальный театр Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Свердловская область: опорный край державы
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