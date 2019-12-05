В Новоуральске открыли обновленные по нацпроекту мастерские театра кукол

Торжественное открытие отремонтированного здания мастерских Театра кукол "Сказ" состоялось в Новоуральске. Помещение, где создают кукольных героев театральных постановок, модернизировано в рамках реализации на территории Среднего Урала национального проекта "Культура".

Обновилось все: от фасада и кровли до интерьера и оборудования внутренних помещений. На проведение работ из федерального, областного и муниципального бюджетов было выделено 24,6 миллиона рублей. Все работы проведены в сжатые сроки, буквально за пять месяцев. Сотрудники театра называют темпы чудом и предрекают новую жизнь кукольной стране.

- В мастерских помимо основной работы мы планируем проводить для юных зрителей квест-игры и интерактивные экскурсии, посвященные созданию спектаклей. Это расширит кругозор детей и возможности для интересного и полезного досуга, - раскрыл перспективы директор театра Алексей Булдаков.

На необходимость поддерживать творческую деятельность и техническое оснащение детских и кукольных театров не однажды указывал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Свердловская область - один из регионов, где детское направление театрального искусства активно развивается. Всего на Среднем Урале четыре муниципальных кукольных театра: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Новоуральске. Их коллективы регулярно номинируются на национальную премию "Золотая маска", 42 раза становились лауреатами. Область с 2017 года в числе субъектов, которым выделяются максимальные суммы поддержки. В этом году новоуральский "Сказ" оказался в числе девяти российских театров, которые получили федеральное финансирование на модернизацию в рамках нацпроекта.

- Успешное развитие театральной сферы Свердловской области - следствие многолетней системной господдержки и, конечно, работы самих творческих коллективов. Театры региона имеют возможность обновлять репертуар, так как на постановку новых спектаклей ежегодно выделяются значительные средства, в том числе областного бюджета, - говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Сказ" не единственный в регионе театр, который отремонтирован или в ближайшее время будет модернизирован благодаря нацпроекту "Культура". В этом году реконструировано помещение для работы коллектива Серовского театра, в ближайшее время начнутся ремонтные работы в Екатеринбургском театре кукол, завершатся они в 2021 году.

Между тем

Общий бюджет мероприятий национального проекта "Культура" в Свердловской области с 2019 до 2024 года составит 1,7 миллиарда рублей. Из них 603,6 миллиона - средства федерального бюджета, 303,7 миллиона рублей планируется выделить из региональной казны, еще 164,7 - средства муниципальных бюджетов.