В Тюмени впервые удалили подростку врожденную грыжу размером с мандарин

Тюменские врачи впервые удалили объемную спинномозговую грыжу подростку. Обычно, рассказали в больнице, такие операции делают сразу после появления ребенка на свет, так как патология врожденная. В данном же случае родители мальчика обратились к врачам только тогда, когда начались осложнения.

"Спинномозговая грыжа появляется еще в период внутриутробного развития, когда дужки позвонков, в норме образующие заднюю стенку позвоночного канала, не срастаются. Через образовавшуюся щель спинной мозг выпячивается наружу", - пояснили в пресс-службе ОКБ №2.

Такая аномалия встречается приблизительно у одного из двух-трех тысяч малышей и может привести к полному обездвиживанию. Спасает только операция, и, как правило, ее делают в первые недели жизни ребенка.

Семья 15-летнего подростка обратилась за помощью, когда грыжевой мешок повредился и началось истечение спинно-мозговой жидкости. Из-за риска инфекции и менингита такое состояние считается угрозой для жизни. Парня срочно госпитализировали и прооперировали.

"Нейрохирурги работали при помощи микроинструментов, под микроскопом. Грыжа сопровождалась синдромом фиксированного спинного мозга, и чтобы восстановить его подвижность в позвоночном канале, врачам пришлось рассечь терминальную нить - так называют продолжение оболочки спинного мозга без нервной ткани, которая срастается с надкостницей копчика и удерживает спинной мозг в правильном положении", - рассказывает официальный представитель тюменского Минздрава Александра Малыгина.

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное - его уже готовят к выписке.

Врачи говорят, ему очень повезло: спинной мозг был сформирован правильно и особых неврологических проблем не наблюдается. Подросток развит по возрасту, хотя все эти годы образование над позвоночником размером с крупный мандарин доставляло ему физический дискомфорт.