Запущенные на Ямале инвестпроекты начали приносить ощутимый эффект

Подходит к завершению очередной парламентский год. Законодатели Ямала были сосредоточены на формировании оптимальной правовой базы для реализации нацпроектов, много внимания уделили вопросам формирования бюджета и социальной защиты северян, технологического развития региона, цифровизации экономики, поддержки бизнеса. На вопросы "Российской газеты" отвечает спикер Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Сергей Ямкин: Задача Заксобрания и правительства - создавать для хозяйствующих субъектов благоприятный налоговый климат и вместе с тем обеспечивать устойчивый рост поступлений в бюджет Ямала. Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО

На последнем заседании Заксобрания утвержден бюджет на будущий год и трехлетний период. По словам депутатов, для Ямала это беспрецедентный бюджет по всем его параметрам. В чем его принципиальные отличия от предыдущих?

Сергей Ямкин: В 2020-м в окружной бюджет должно поступить 245 миллиардов рублей - на 40 процентов больше, чем в нынешнем году. Столько же будет и потрачено. То есть бюджет бездефицитный. Эксперты справедливо называют его прорывным, оптимистичным. Я бы добавил: он одновременно отражает принципы социальной справедливости и носит ярко выраженный инвестиционный характер. В нем сполна учтены базовые потребности автономного округа, его жителей, в том числе и пожелания, просьбы, высказанные избирателями во время поездок депутатов по региону, в ходе личных приемов. По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова внесен целый пакет предложений по улучшению качества жизни ямальцев, и мы его поддержали.

Цифры говорят сами за себя. В сферы образования и здравоохранения направляется на 40 процентов больше средств, чем в 2019-м, в ЖКХ - на 21 процент, а на жилищные и дорожные программы - более чем вдвое. Впервые доля бюджета развития в общем объеме расходов превысила 35 процентов. Для адресной инвестиционной программы зарезервировано 36 миллиардов рублей. На реализацию нацпроектов направляем 55 миллиардов - в два раза выше уровня 2019 года. Оставлены неизменными социально значимые тарифы на перевозку населения воздушным и водным транспортом на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах, число которых увеличится. Аналогичная картина и по другим позициям расходных статей.

Но вот на что обращаю внимание. Деньги с неба не падают - начали приносить отдачу индустриальные проекты, запущенные в предыдущие годы, когда на решение ряда проблем бюджетных средств не хватало. В районах Арктики себестоимость промышленных работ намного выше, чем на других территориях страны, товары и услуги значительно дороже. Доходная база бюджета должна соответствовать.

Целевые бюджетные расходы на поддержку малого и среднего бизнеса вырастут к 2022 году в несколько раз - до 244 миллионов рублей

Ваши коллеги неоднократно говорили о необходимости уделять больше внимания решению жилищных проблем северян, например, переселению из аварийных строений, поддержке молодых семей. Судя по всему, пожелания учтены, необходимый финансовый ресурс сформирован?

Сергей Ямкин: Верно. На реализацию госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем" в будущем году направим 22 миллиарда рублей, в два последующих - еще 30. В 2020 году справят новоселье, как ожидается, 2500 молодых семей и 1840 семей работников бюджетной сферы. Губернатор поставил амбициозную задачу - за пять лет обеспечить переезд в добротные квартиры около 70 тысяч ямальцев, сегодня проживающих в обветшавших домах, совокупная площадь которых составляет ориентировочно миллион квадратных метров. Серьезный вызов для региона с непростой логистикой, коротким летом, нехваткой строительных кадров.

О чем еще следует сказать? В ракурсе региональной господдержки увеличен размер целевых субсидий молодым семьям до 40 процентов от расчетной стоимости строительства жилья. На выплаты могут рассчитывать и семьи, выбывшие из очереди за последние 5 лет по причине достижения супругами 36-летнего возраста. При одном условии: они должны приобретать квартиры только на первичном рынке.

Стараемся всячески помогать многодетным. Недавняя корректировка окружного закона о регулировании отдельных земельных отношений дала возможность таким семьям вместо земельного участка получать соцвыплату на приобретение или строительство жилья. Ямальские депутаты поддержали законопроект об увеличении материнского капитала до полумиллиона рублей, причем он предусмотрен при рождении как третьего ребенка, так и последующих детей. Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, а также на лечение в России и за ее пределами.

Налоговые доходы по сравнению с 2014-2015 годами выросли вдвое, а объем предоставленных бизнесу преференций - уже в несколько раз. Следует ли из этого, что практика льготного налогообложения стимулирует экономическую активность компаний и тем самым способствует наращиванию поступлений в казну?

Сергей Ямкин: На преференции рассчитывают предприятия ТЭК, чья доля в общем объеме инвестиций автономного округа превышает 84 процента. Соответствующие инструменты фискальной политики (основные - пониженные ставки налога на имущество организаций и налога на прибыль) применяются, к примеру, при реализации масштабных инвестпроектов, требующих огромных капиталовложений и обычно имеющих долгий срок окупаемости, но приносящих синергетический эффект. Как пример - строительство заводов по сжижению газа в Заполярье. Без господдержки иные перспективные, сулящие благо экономике региона проекты либо оставались бы сегодня на бумаге, либо их реализация шла бы крайне медленно. Поэтому льготы, выверенные и обоснованные, следует рассматривать как инвестиции в будущее нашего арктического края, да и России в целом. Задача Законодательного собрания и правительства региона - создавать для хозяйствующих субъектов благоприятный налоговый климат и вместе с тем обеспечивать устойчивый динамичный рост поступлений в консолидированный бюджет Ямала.

Как вы оцениваете развитие малого и среднего предпринимательства? Статистика показывает весьма скромную количественную долю - по сравнению с "малышами" - предприятий среднего сегмента. Это объясняется спецификой нефтегазового арктического региона?

Сергей Ямкин: Излишне объяснять причины абсолютного преобладания на Ямале крупного бизнеса. В малом и среднем занята десятая часть населения округа. Почти 18 тысяч предприятий насчитывается в этом секторе экономики. Из них свыше 90 процентов - микропредприятия, в том числе 12,9 тысячи - индивидуальные предприниматели. Подавляющее большинство занято в различных сферах услуг.

Появлению небольших предприятий препятствует целый ряд факторов, в том числе связанных с особенностями территории - ее отдаленностью и малонаселенностью, суровым климатом в сочетании с высокими тарифами на электро- и теплоэнергию, сложной транспортной логистикой. Однако мы вправе говорить о последовательном развитии. В числе прочего о нем свидетельствует положительная динамика оборота услуг и товаров. Полагаю, мы наблюдали бы "бег на месте", не будь у нас по максимуму задействованы инструменты господдержки.

Налоговыми льготами могут воспользоваться любые предприятия, ИП, использующие специальные режимы налогообложения, вне зависимости от вида и срока деятельности. Принят пакет законов, обеспечивающих стабильные и комфортные условия для ведения малого и среднего бизнеса. Целевые бюджетные расходы на его поддержку вырастут к 2022 году в несколько раз - до 244 миллионов рублей. В предыдущие годы при содействии региональных институтов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства реализовано 1252 проекта на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей.

Напоследок "дипломатический" вопрос. Успешным назван визит делегации Бундестага в Ямало-Ненецкий округ. Вы много общались с гостями, и скажите-ка, Сергей Миронович, ради чего они прилетали на "край земли" - не ради же арктической экзотики?

Сергей Ямкин: Это был ответный деловой визит делегации германо-российской парламентской группы Бундестага во главе с ее председателем Робби Шлундом. Немецкие коллеги знакомились с деятельностью Законодательного собрания, с практикой его взаимодействия с исполнительными органами власти. Их интересовало, как в Заполярье работают социальные учреждения, аспекты социального партнерства с нефтегазодобывающими компаниями. Депутатов приятно удивило то, какое пристальное внимание уделяется в регионе защите окружающей среды, сохранению культуры, обычаев, традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. Глава делегации Робби Шлунд отметил, что Германии стоит перенять опыт реализации инновационных социальных проектов, особенно в области дошкольного образования. Гости воочию убедились в том, что Ямал - не только мощная энергетическая база России, но и уютный надежный дом для северян.

Международные связи важны, но, разумеется, мы также продолжаем расширять рамки межпарламентского сотрудничества в границах РФ. За год заключили соглашения с коллегами из Татарстана, Башкортостана, этой осенью в Салехарде прошло заседание Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала.

Справка "РГ"

Сергей Ямкин родился 7 декабря 1968 года в селе Ловозеро Мурманской области. В конце 80-х возглавлял райком ВЛКСМ Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа. В 1997 году назначен главой Аксарковского сельского округа, в 2001-м - заместителем главы Приуральского района, в 2005-м - главой этого района. С 2011 года депутат Законодательного собрания ЯНАО, с 2015-го - председатель. Выпускник Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. Представитель РФ в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.