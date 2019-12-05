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05.12.2019 02:00
Рубрика: Экономика

Режим ЕНВД на Дальнем Востоке могут оставить

Текст: Елена Березина
Депутаты Госдумы предлагают правительству продлить действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на Дальнем Востоке и в Арктике до 2024 года для субъектов малого и среднего предпринимательства. Парламентарии выступают за поэтапную отмену единого налога в зависимости от численности населения, проживающего на территории муниципального образования. Если до 300 тысяч человек - до 1 января 2022 года, до 150 тысяч человек - до 1 января 2023 года, до 10 тысяч человек - до 1 января 2024 года.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Такие рекомендации Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока отправил кабмину по итогам парламентских слушаний о законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

"Очевидно, что планируемая в 2021 году отмена ЕНВД - это стресс для субъектов малого и среднего бизнеса. Анализ поступающей в комитет информации показывает, что большое количество предпринимателей (особенно на Севере и на Дальнем Востоке) не видит выгодной альтернативы взамен этому режиму. Страдает, в первую очередь, мелкая розничная торговля и сфера бытовых услуг. Для отдельных плательщиков он отменен уже со следующего года. Есть мнение, что может помочь новый режим налогообложения для самозанятых - "налог на профессиональный доход", - рассказал "РГ" председатель комитета Николай Харитонов. Сейчас он применяется в качестве эксперимента и уже во втором чтении принят законопроект о расширении перечня территорий, где он проходит.

Фото: Pixabay
В каких регионах больше платят по налогам за жилье и за землю

"На заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам мы договорились, что к 1 июля 2020 года рассмотрим вопрос о распространении этого режима на регионы Дальнего Востока. 8 из 11 субъектов ДФО выразили готовность участвовать в эксперименте уже сейчас. По данным ФНС около 6 тысяч налогоплательщиков, зарегистрированных по месту жительства на Дальнем Востоке, применяют спецрежим на территории пилотных регионов. Это 0,6% от численности занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства на территории округа. При этом самозанятые граждане субъектов уплачивают налоги в пилотных регионах, то есть за пределами Дальнего Востока, - отмечает Николай Харитонов. - Нужно понимать, что специфика территорий Арктики и Дальнего Востока, условий ведения здесь бизнеса и требование обеспечения опережающего развития определяют необходимость применения особого подхода. В этих условиях решение об отмене ЕНВД для территорий Дальнего Востока и Арктики выглядит как минимум преждевременным".

В пресс-службе Минфина "РГ" напомнили, что действие режима ЕНВД истекает с 2021 года. "Этот режим сейчас является неэффективным, так как ведет к существенному уклонению от уплаты налогов. Сегодняшняя практика применения ЕНВД - очень часто недобросовестная конкуренция со стороны тех, чья деятельность не предполагает законного снижения налоговой нагрузки, но они используют схемы незаконной налоговой оптимизации. Напоминаем, что компании смогут воспользоваться другими альтернативными упрощенными режимами налогообложения", - отметили в ведомстве.

Ответ кабмина в Госдуме должны получить в конце декабря 2019-го.

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