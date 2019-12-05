Роман Широков дебютирует в роли комментатора на матче "Арсенал" - "Локомотив"

Бывший футболист сборной России, ЦСКА, "Зенита", "Краснодара" и "Спартака" Роман Широков 8 декабря дебютирует в роли комментатора.

Как сообщает пресс-служба телеканала "Матч ТВ", 6 декабря состоится комментаторский дебют 3-кратного чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзового призера Евро-2008 Романа Широкова.

Вместе с Романом Трушечкиным бывший футболист сборной России, ЦСКА, "Зенита", "Краснодара" и "Спартака" будет следить за ходом матча между "Арсеналом" и "Локомотивом" на канале "Матч Премьер".