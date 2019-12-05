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05.12.2019 12:11
Рубрика: Культура

Россияне назвали любимые новогодние фильмы

Текст: Мария Воронова

В тройку любимейших фильмов россиян, которые они традиционно смотрят в канун Нового года, вошли две картины Эльдара Рязанова: "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Карнавальная ночь", - а также голливудская комедия Криса Коламбуса "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли.

Фото: EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
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Эту статистику, основанную на 19 миллионах оценок пользователей, представил проекта "Кино Mail.ru". Отмечается, что в ТОП-10 любимых новогодних кинокартин вошли также "Чародеи" Константина Бромберга, продолжение истории "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Криса Коламбуса, "Реальная любовь" Ричарда Кертиса и другие картины. Впрочем, ни одна из современных отечественных новогодних комедий в список не попала. Поэтому проект подготовил ТОП-5, куда вошли российские фильмы, вышедшие после 2000 года.

Фото: iStock
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Возглавила его картина "Приходи на меня посмотреть" с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях. Фильм снят по мотивам пьесы Надежды Птушкиной "Пока она умирала".

На втором месте оказалась романтическая комедия Евгения Бедарева "Тариф новогодний", вышедшая на экраны в 2008 году. "На третьем - первый фильм серии "Елки" (2010). Четвертое место - у лирической комедии "С Новым годом, мамы!" (2012), а пятое - у фильма "Елки 3" (2013)", - приводит данные опроса РИА Новости.

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