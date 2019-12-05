В четверг стартовал финал Гран-при по фигурному катанию. В итальянском Турине началось все самое интересное, ведь впервые в сезоне бороться за медали будут сильнейшие представители всех дисциплин.

А турнир одиночниц - вообще топовое событие ближайших дней. На лед выйдут сразу четыре ученицы Этери Тутберидзе - дебютантки взрослых соревнований Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова, а также олимпийская чемпионка Алина Загитова. Специалисты и простые болельщики хотят поскорее узнать, смогут ли россиянки занять весь пьедестал, кто из этой великолепной четверки окажется лишним и что противопоставят нашим звездам японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

Козыри Трусовой и Щербаковой - четверные прыжки. На этапах серии Саша заявляла по три "квада" в произвольной программе и даже с падениями обыгрывала соперниц, в арсенале которых нет ультра-си элементов. Кроме того, Трусова еще и аксель в 3,5 оборота начала исполнять на тренировках, в том числе в Турине. Косторная, в отличие от двух своих подруг по группе, берет не только техникой и акселями, но и прекрасным скольжением, цельными программами. При чистых прокатах эти 15-16-летние фигуристки действительно могут оставить и Загитову, и Кихиру без наград. Но если Алина пока не пытается усложнять свои программы, делая ставку на стабильность и рассчитывая на высокие компоненты, то Кихира и "трикселем" владеет, и с недавних пор четверным сальховом. Рика уже заявляла его на Гран-при Японии, но зайти на прыжок не решилась. Сейчас он снова стоит в программе. Чем бы ни закончилась эта битва, за ней стоит понаблюдать и насладиться процессом.

В остальных видах программы тоже есть свои железные лидеры. В мужском одиночном катании это двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и американец Натан Чен, в парах - китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, в танцах на льду - французы Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон. Но это не значит, что наши фигуристы не смогут составить им достойную конкуренцию и претендовать на медали.