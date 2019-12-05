Сразу два игрока "Краснодара" - голкипер Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов - стали победителями премии ДФЛ "Первая пятерка". Она ежегодно вручается лучшему молодому игроку российской Премьер-лиги (РПЛ) по итогам года.

Всего в списке было 11 спортсменов не старше 21 года, которые провели не менее половины матчей команды в чемпионате. В голосовании приняли участие 96 человек из числа представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, клубов и СМИ.

Впервые в 17-летней истории премии абсолютный победитель определен не был. Сафонов и Сулейманов набрали одинаковое количество баллов - по 300. В топ-5 также попали футболисты ЦСКА Иван Обляков (193 балла) и Игорь Дивеев (174), а также вратарь московского "Спартака" Александр Максименко (169).

- Состав номинантов был самым сильным за последние годы. Почти все ребята играют заметную роль в своих клубах и даже претендуют на роль лидеров. Сафонов отвоевал место в воротах у куда более опытного Крицюка, а Сулейманов неоднократно выручал свою команду в важных матчах, - отметил президент ДФЛ Виктор Горлов.

Ранее обладателями приза лучшему молодому игроку становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук и Александр Головин. В прошлом году триумфатором стал полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов.