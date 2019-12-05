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05.12.2019 16:15
Рубрика: В мире

Саммит НАТО проявил чудеса лингвистики в отношении России

Текст: Евгений Шестаков
Подавляющее большинство европейских СМИ, написав о завершившемся в Лондоне саммите НАТО, как о "большом успехе", буквально следом стыдливо добавляли, что никаких конкретных договоренностей на нем заключено не было.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

По логике западных коллег уже тот факт, что участники встречи приняли итоговую декларацию и не устроили публичных перепалок следует считать едва ли не праздником. Правда, здесь следует добавить, что речь идет о лидерах стран, которые согласно уставу альянса должны стоять грудью друг за друга в случае военных действий. А тут выясняется, что состоящая из общих, ни к чему не обязывающих слов, совместная декларация - и то колоссальный результат.

Фото: EPA/OLIVIER HOSLET
Трамп назвал очень успешным свое участие в саммите НАТО

С президентом США Дональдом Трампом все ясно - для него участие в лондонских "посиделках" отличная возможность покрасоваться перед избирателями. На фоне запущенного против него импичмента американский лидер был просто обязан выглядеть на все 100. "Лживые СМИ делают все возможное, чтобы преуменьшить мою очень успешную поездку в Лондон", - объявил Трамп. Он также сообщил, что хорошо поладил со всеми лидерами стран НАТО и заставил их увеличить расходы на оборону. Но если со второй частью трамповского отчета о поездке трудно не согласиться - расходы североатлантического блока к 2024 году вырастут на 400 миллиардов долларов, по сравнению с 2016 годом, то вот с "глубоким уважением" к президенту США не все обстояло гладко.

Виной тому CNN, которое подсмотрело в кулуарах, как премьеры Канады и Британии вместе с президентом Франции обсуждали пресс-конференцию с участием Трампа. И усмехались по поводу чрезмерного многословия главы Белого дома. Ситуация была особенно обидной, поскольку, как не преминуло напомнить CNN, четыре года назад Трамп утверждал, что не позволит мировым лидерам смеяться над Соединенными штатами, как это было, по его мнению, при Бараке Обаме.

Возмущенный двуличием со стороны руководителей государств, говоривших ему ранее о дружбе, Трамп демонстративно отказался от участия в итоговой пресс-конференции и покинул по-английски британскую столицу. Сообщив, напоследок, прессе, что теперь ему все равно кто станет британским премьером - Борис Джонсон или кто-либо еще, и он будет работать с любым политиком, который победит на предстоящих в Альбионе парламентских выборах.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО

Для канцлера Германии Ангелы Меркель состоявшийся саммит, возможно, последний в ее нынешней должности ( эксперты не исключают, что правящая коалиция в Германии развалится к Рождеству и весной немцев будут ждать новые выборы, прим. "РГ") прошел без взлетов и падений. Причем, как в переносном, так и прямом смысле слова. Меркель без ущерба для здоровья отсидела все положенные ей пресс-конференции ни с кем не поссорившись, но ничего для Германии не добившись. Как пишет Bild, выглядела Меркель как статист, вопросов ей задавали мало, а в ответы Трампа она не лезла. Говорила также об успешности проведенного саммита, хотя было не совсем понятно, в чем это заключалось. За лояльность и молчаливость фрау канцлер удостоилась поощрительной реплики президента США о том, что хотя Германия находится "немного ниже границы" обязательных для членства в альянсе расходов, Берлин идет в правильном направлении. Впрочем, эксперты немедленно напомнили о требовании Трампа, прозвучавшем в начале саммита, чтобы все страны НАТО тратили на оборону 4 процента ВВП (Германия планирует только в 2031 году достичь уровня оборонных расходов в 2 процента ВВП). Так что успехом Меркель уже стал тот факт, что Трамп не устроил ей публичный разнос по поводу недостающих финансов. Это также можно считать платой за лояльность: в конфликте президентов США и Франции по поводу будущего НАТО, немецкий канцлер сразу встала на сторону Белого дома, чего Трамп не мог не заметить.

Французский лидер Эмманюль Макрон, в свою очередь, говорил об успешности саммита. Он утверждал, что на встрече в Лондоне начались настоящие стратегические дебаты по поводу будущего НАТО. Однако, судя по заявлениям других участников мероприятия, никто кроме французского президента этих дискуссий не заметил. Не нашли они отражения и в итоговой декларации, выдержанной в традиционной для альянса риторике.

Случился на саммите и любопытный "лингвистический" казус, связанный с определением роли России. Ее внесли в итоговую декларацию в качестве угрозы для членов альянса, наряду с терроризмом (в 2014 году Барак Обама уже объявлял Россию угрозой миру наряду с терроризмом и лихорадкой Эбола - от Ред). Однако, в НАТО отказались считать тождественными "российскую угрозу" и "Россию, как враждебное государство". Напротив, в декларации говорится об открытых для диалога с Москвой дверях. Ранее президент Владимир Путин также выразил готовность взаимодействовать с североатлантическим блоком , чтобы бороться с совместными вызовами.

НАТО признала космос сферой своей операционной деятельности

На перемены в подходах альянса к России немедленно отреагировал президент Польши Анджей Дуда. На пресс-конференции после саммита он внезапно объявил, что несмотря на существующие между Москвой и НАТО разногласия, он, хотя и считает Россию сложным соседом, речь не идет о враждебности к ней. Дуда призвал наряду с жесткой позицией в отношении Кремля вести с ним переговоры и работать над улучшением диалога. Нельзя исключать, что прозрение польского лидера, было связано и с подготовленным НАТО планом обороны для стран Балтии и Польши. Входящие в блок государства защищать Варшаву не отказываются, но при этом никто не хочет, чтобы агрессивная, исторически мотивированная политика польских властей спровоцировала военный конфликт с Россией.

"Вместе позировать для семейного фото определенно проще, чем действовать сообща", - написала немецкая Welt о протокольной съемке перед началом лондонского саммита стран НАТО . Снимки, безусловно, получились удачными: все участники встречи выглядели единой, довольной жизнью командой. Возможно, этот запоминающийся кадр и стал тем самым "общим успехом", о котором лидеры входящих в альянс государств, могли рассуждать без малейшего лицемерия.

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