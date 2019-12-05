СКР объяснил важность работы с волонтерами по поиску пропавших детей

Следственный комитет РФ подвел итоги своего взаимодействия с поисковиками, которые ему помогали в этом году искать потерявшихся детей.

Без помощи волонтеров, уверяют в Следственном комитете, искать детей очень сложно. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

В следственном ведомстве признают: без добровольных помощников быстро найти "потеряшку" почти невозможно.

Этой осенью в Омской области взрослые приехали на машине в лес, а трехлетнего сына оставили в салоне автомобиля. Когда все отправились по ягоды, ребенок смог открыть дверь и ушел. Только с помощью волонтеров спустя два дня смогли найти мальчика живым.

А на днях вслед за бабушкой отправилась в лес и 5-летняя девочка в Нижегородской области. И тут понадобилось два дня, чтобы ребенка живым отыскали правоохранители и волонтеры.

Самую важную функцию выполняют волонтеры при розыске пропавших детей. Статистика Следственного комитета такова, что подавляющее большинство потерявшихся ребят удается обнаружить в первые же часы либо сутки после исчезновения.

И это удается сделать благодаря помощи волонтеров.

В четверг, во Всемирный день добровольца, в Следственном комитете России отметили особую роль, которую играет институт волонтера. И подчеркнули, что и в своей работе уделяют повышенное внимание взаимодействию с добровольческими и поисково-спасательными отрядами.

Следственный комитет назвал, на его взгляд, самых лучших и надежных помощников - команду "Лиза Алерт", содружество волонтеров "Поиск пропавших детей", общественную организацию "Питер-Поиск", общественное движение "Легион". Следственный комитет России не только проанализировал работу с волонтерами за год и сделал выводы, но и подчеркнул, что надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества.

А началось все в мае 2018 года, когда СК, представители общественности, а также МВД и МЧС подписали нормативный акт об алгоритме взаимодействия госорганов, волонтерских организаций и добровольцев при розыске без вести пропавших.

Документ стал обязателен для всех региональных управлений СК России и за полтора года показал, насколько он оказался важным и эффективным.

Но самую важную функцию выполняют волонтеры именно при розыске пропавших детей.

Вот данные только за сентябрь. В Вологодской области мать 2-летней девочки оставила ее на детской площадке с двумя сестрами 6 и 4 лет, а сама пошла в соседний дом к подруге. Вернувшись, она не обнаружила младшую дочь. Поиски ребенка продолжались два дня. Девочку нашли живой.

В Красноярском крае мужчина пошел в лес за грибами, а его супруга осталась дома с четырьмя детьми, самому старшему из которых 4 года. Она оставила двух старших детей играть в огороде, а сама зашла в дом и отвлеклась на малышей.

Спустя полчаса женщина вышла на улицу и не смогла найти четырехлетнего сына. Тот ушел в лес. Искала полиция и волонтеры. Примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, по которым нашли живым и самого мальчика.

К сожалению, случаются и трагедии, не всегда ребенка удается найти живым. Так, в Калужской области искали пропавшего 9-летнего ребенка. И в озере Верхнее было обнаружено его тело. Мальчик за три дня до этого пропал, выйдя из квартиры знакомых, куда пришел с мамой и братом.

Александр Бастрыкин регулярно встречается с представителями волонтерских организаций, принимая в работу их предложения.

Сейчас у сотрудников СК есть новейшая техника, которая помогает в поисках, сформированы мобильные группы следователей-криминалистов, способные прибывать для практической помощи в кратчайшее время во все субъекты РФ.

Например, в Иркутской области накоплен опыт использования мобильных приложений для незамедлительного оповещения волонтеров и координации их работы.

В частности, мобильное приложение "Оберег. Поиск детей" позволяет за несколько минут оповестить большое количество волонтеров в разных населенных пунктах.

В минувшем году с помощью этой программы были найдены пятеро детей.

По поручению главы СК России Александра Бастрыкина на сайте Следственного комитета создан тематический раздел "Внимание, пропал ребенок!", с информацией о разыскиваемых детях.

Статистика СК такова, что подавляющее большинство пропавших детей удается обнаружить в первые же часы после исчезновения благодаря волонтерам

Такой блок, безусловно, может помочь их поиску. Благодаря этому ресурсу представители волонтерских организаций всегда имеют открытый доступ к актуальной информации о пропавших.

Следственный комитет России поблагодарил всех, кто, не жалея сил и времени, участвует в поисках, которые спасают жизни.