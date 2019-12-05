Новости

Депутат Рады рассказал о сроках принятия Украины в НАТО 11:03
Lada без крыши и дверей: супертюнинг "Нивы" 11:03
В Петербурге осужден мигрант, причастный к деятельности "ИГ" 11:00
СМИ: Saudi Aramco хочет застраховаться на случай войны и терактов 10:55
Крымский мост украсила 20-метровая картина с котом, псом и рабочим 10:53
Установлен подозреваемый в нападении на капитана хабаровского "Амура" 10:52
Ростуризм назвал самые интересные новогодние маршруты 10:50
На Вятке бывший учитель получил условный срок за избиение учеников 10:46
Сибирских браконьеров будут судить за торговлю черной икрой в аэропорту 10:39
В Татарстане после пожара на нефтепроводе нашли тела двух рабочих 10:30
На Камчатке незаконно держали в плену более 20 краснокнижных кречетов 10:25
В Саратове на чиновников мэрии завели дело о мошенничестве 10:16
Завод Ford во Всеволожске никто не хочет покупать 10:11
В Якутске построят кинотеатр изо льда 10:08
В Омской области мальчику в школе разбили голову стулом 10:05
В колледже Приамурья студент напугал знакомых игрушечным пистолетом 10:05
Льготные условия аренды получили 18 столичных детсадов 09:56
Курганские ветераны получат по десять тысяч рублей 09:54
В Петербурге забросали снегом Вечный огонь 09:47
В Чечне открыли самую большую в Европе аэродинамическую трубу 09:38
Стал известен главный цвет 2020 года 09:37
Два землетрясения за сутки произошли у Курильских островов 09:37
"Атлас пещер России" переиздадут с учетом новых открытий "Тавриды" 09:35
Армия США получила бракованные гранатометы 09:35
В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом 09:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
05.12.2019 10:55
Рубрика: Экономика

СМИ: Saudi Aramco хочет застраховаться на случай войны и терактов

Текст: Сергей Тихонов

Застраховаться от войны, терактов и саботажа, а также получить денежную компенсацию в случае прерывания работы по вышеперечисленным причинам хочет государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Представители Saudi Aramco ведут переговоры с несколькими страховыми компаниями, но об их результатах пока неизвестно.

Крупнейшая нефтекомпания Саудовской Аравии пострадала от нападения на свою инфраструктуру неизвестных дронов 14 сентября этого года. В результате, Saudi Aramco была вынуждена более чем в два раза снизить добычу нефти, на 5,7 млн баррелей в сутки. Восстановлено производство было лишь к концу сентября.

Экономика Отрасли Нефть и газ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
В результате стрельбы в Перл-Харборе погибли два человека
Роскосмос ответил на статью о "крахе" России как космической державы
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев устроить митинги