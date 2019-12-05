СМИ: Saudi Aramco хочет застраховаться на случай войны и терактов

Застраховаться от войны, терактов и саботажа, а также получить денежную компенсацию в случае прерывания работы по вышеперечисленным причинам хочет государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Представители Saudi Aramco ведут переговоры с несколькими страховыми компаниями, но об их результатах пока неизвестно.

Крупнейшая нефтекомпания Саудовской Аравии пострадала от нападения на свою инфраструктуру неизвестных дронов 14 сентября этого года. В результате, Saudi Aramco была вынуждена более чем в два раза снизить добычу нефти, на 5,7 млн баррелей в сутки. Восстановлено производство было лишь к концу сентября.