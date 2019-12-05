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05.12.2019 23:01
Рубрика: Власть

"Каждый посол - мост"

Дипломаты вспоминают о Юлии Воронцове
Текст: Федор Костюченко (Москва)
Российская газета - Столичный выпуск № 276(8034)
В четверг в Дипломатической академии МИД России состоялся вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося советского и российского дипломата Юлия Воронцова.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, это был великий дипломат, который работал на самых трудных участках. "Ни один полпред своей страны не собрал столь уникальную коллекцию звездных столиц и "горячих точек" - Белград, Дели, Париж, Женева, Кабул, Нью-Йорк, Вашингтон", - отметил он.

Юлий Воронцов был великий дипломат, который работал на самых трудных участках. Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

В ходе вечера состоится показ документального фильма "Виртуозный дипломат", повествующего о судьбе и деятельности Юлия Михайловича Воронцова, который сняла кинокомпания "Родина".

- Мы постарались рассказать о десяти годах из жизни Юлия Воронцова,- говорит продюсер кинокомпании Ирина Мисанова. - Годах крутых перемен, где Воронцов принимал непосредственное участие в важнейших событиях, которые сформировали современный мир. Он добился того, чтобы наша страна сохранила за собой чрезвычайно важное место в Совете Безопасности ООН.

По мнению друзей и коллег, Воронцов - тонкий знаток западной и европейской политики, искусный переговорщик, человек, чье обаяние и остроумие обезоруживало даже оппонентов. И несмотря на эпоху великих геополитических потрясений, он всегда руководствовался главным принципом - обеспечение интересов России, сохранение ее позиций в мире.

Помимо прочего, он был необыкновенно эрудирован, был обаятелен и весел, ценил хорошую шутку. Он умел дружить. Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН (1997-2006 гг.), называл его не просто коллегой, а другом, и подчеркивал, что все "высоко ценили Юлия за утонченный интеллект, энергию и полную самоотдачу".

Сам Воронцов о работе дипломата, как-то заметил: "Мне кажется, что дипломатия - мост, перекинутый между двумя берегами. Мосты бывают узкие, удобные, широкие, качающиеся. Каждый посол - мост".

В российском МИДе презентовали книгу о выдающемся дипломате Юлии Воронцове
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