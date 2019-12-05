По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, это был великий дипломат, который работал на самых трудных участках. "Ни один полпред своей страны не собрал столь уникальную коллекцию звездных столиц и "горячих точек" - Белград, Дели, Париж, Женева, Кабул, Нью-Йорк, Вашингтон", - отметил он.
В ходе вечера состоится показ документального фильма "Виртуозный дипломат", повествующего о судьбе и деятельности Юлия Михайловича Воронцова, который сняла кинокомпания "Родина".
- Мы постарались рассказать о десяти годах из жизни Юлия Воронцова,- говорит продюсер кинокомпании Ирина Мисанова. - Годах крутых перемен, где Воронцов принимал непосредственное участие в важнейших событиях, которые сформировали современный мир. Он добился того, чтобы наша страна сохранила за собой чрезвычайно важное место в Совете Безопасности ООН.
По мнению друзей и коллег, Воронцов - тонкий знаток западной и европейской политики, искусный переговорщик, человек, чье обаяние и остроумие обезоруживало даже оппонентов. И несмотря на эпоху великих геополитических потрясений, он всегда руководствовался главным принципом - обеспечение интересов России, сохранение ее позиций в мире.
Помимо прочего, он был необыкновенно эрудирован, был обаятелен и весел, ценил хорошую шутку. Он умел дружить. Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН (1997-2006 гг.), называл его не просто коллегой, а другом, и подчеркивал, что все "высоко ценили Юлия за утонченный интеллект, энергию и полную самоотдачу".
Сам Воронцов о работе дипломата, как-то заметил: "Мне кажется, что дипломатия - мост, перекинутый между двумя берегами. Мосты бывают узкие, удобные, широкие, качающиеся. Каждый посол - мост".