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5 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка осуществления отдельных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Статью 71 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4217) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению переданного в соответствии с настоящей статьей полномочия по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.".

Статья 2

Внести в пункт 3 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1999, N 16, ст. 1937; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 7, ст. 610; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3406; N 40, ст. 5322; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 52, ст. 7510; 2017, N 31, ст. 4766; N 45, ст. 6581; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4861; N 53, ст. 8461) следующие изменения:

1) в абзаце восемнадцатом слово "пункте;" заменить словом "пункте.";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению переданных в соответствии с настоящим пунктом полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в части компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг;".

Статья 3

Внести в статью 232 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3609; 2009, N 26, ст. 3133; N 52, ст. 6403; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 19, ст. 2331; N 48, ст. 6165; 2014, N 26, ст. 3406; 2016, N 52, ст. 7510; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4853, 4861; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "статьями 14 - 19 и 21" заменить словами "статьями 14 - 16, 18 и 21";

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты населения (в части переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных статьями 14 - 16, 18 и 21 настоящего Федерального закона), федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства (в части переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 16 и 21 настоящего Федерального закона категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, и полномочий по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 настоящего Федерального закона категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий), Счетной палатой Российской Федерации.";

3) дополнить пунктами 101 и 102 следующего содержания:

"101. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных статьями 14 - 16, 18 и 21 настоящего Федерального закона.

102. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 16 и 21 настоящего Федерального закона категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, и полномочий по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 настоящего Федерального закона категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.".

Статья 4

Внести в статью 41 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; 2006, N 50, ст. 5285; 2007, N 44, ст. 5281; 2008, N 52, ст. 6236; 2013, N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2887; 2019, N 30, ст. 4134) следующие изменения:

1) дополнить новой частью одиннадцатой следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению переданных в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочий по назначению и выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и (или) ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 4 настоящего Федерального закона).";

2) дополнить частью двенадцатой следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению переданных в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.";

3) часть одиннадцатую считать частью тринадцатой.

Статья 5

Внести в статью 282 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 43, ст. 5084; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 26, ст. 3406; 2016, N 52, ст. 7510; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4861) следующие изменения:

1) часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:

"Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты населения (в части переданного в соответствии с настоящей статьей полномочия по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг), федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства (в части переданного в соответствии с настоящей статьей полномочия по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года), Счетной палатой Российской Федерации.";

2) дополнить новой частью двенадцатой следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.";

3) дополнить частью тринадцатой следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года.";

4) часть двенадцатую считать частью четырнадцатой.

Статья 6

Статью 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 128; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6452; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 26, ст. 3406; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 52, ст. 7510; 2017, N 45, ст. 6581; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4861) дополнить частью четырнадцатой следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению переданных в соответствии с частью третьей настоящей статьи полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в части компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.".

Статья 7

Внести в пункт 1 статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 52, ст. 6236; 2013, N 19, ст. 2331) следующие изменения:

1) в абзаце двенадцатом слова "в сфере здравоохранения и социального развития" заменить словами "в сфере труда и социальной защиты населения";

2) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий по предоставлению компенсации в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования.";

3) абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым.

Статья 8

Статью 3 Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 2; N 53, ст. 8494) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.".

Президент Российской Федерации

В. Путин