Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации

Совет судей России подготовил новую концепцию информационной политики судебной системы на ближайшие десять лет. Судам предлагается шире использовать новые технологии, даже создавать свои каналы на Youtube. Но наибольший резонанс в СМИ вызвали предложения прописать ответственность журналистов за давление на суд, в том числе заказные (то есть кем-то оплаченные) публикации в интересах каких-то участников процесса.

"В рамках настоящей Концепции необходимо выработать приемлемые с точки зрения действующего законодательства алгоритмы действий судебной системы по защите судей от тенденциозных публикаций, имеющих цель сформировать негативный образ судьи и оказать давление на суд, - сказано в документе. - В настоящий момент особую актуальность приобрела проблема "скандализации правосудия", подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия, что обусловливает острую необходимость формулирования ответственности за ее проявление в СМИ".

В этой связи предлагается ряд мер. В том числе, расширение взаимодействия с журналистами и разработка стандартов подачи материалов пресс-службами судов. Кроме того, проект предлагает "создание нормативно-правовых актов, устанавливающих ответственность СМИ (отдельных журналистов) за распространение недостоверной информации о правонарушениях, совершенных гражданами, за размещение публикаций, оказывающих давление на суд, лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов".