Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 424-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6952; 2013, N 14, ст. 1638; N 27, ст. 3439; 2014, N 26, ст. 3397; N 49, ст. 6926) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае, если на день досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации будет установлено, что ни одна кандидатура из списка кандидатур, указанного в частях 1 и 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, не может быть наделена полномочиями члена Совета Федерации, кандидатурой для наделения полномочиями члена Совета Федерации может быть:

1) депутат законодательного (представительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации. При этом в случае, если все депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации избраны по одномандатным избирательным округам, депутат этого органа, наделенный полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, вправе совмещать осуществление полномочий члена Совета Федерации и депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

2) депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

а) избранный по одномандатному избирательному округу, образованному на территории данного субъекта Российской Федерации;

б) входивший в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов, соответствующую данному субъекту Российской Федерации, или группе субъектов Российской Федерации, в которую входит данный субъект Российской Федерации, или части территории данного субъекта Российской Федерации;

3) лицо, которое замещало должность высшего должностного лица данного субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации);

4) лицо, имеющее воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции;

5) лицо, которое в совокупности в течение пяти лет, предшествующих наделению полномочиями члена Совета Федерации:

а) проходит или проходило военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах, налоговых органах, Следственном комитете Российской Федерации, органах прокуратуры Российской Федерации на территории данного субъекта Российской Федерации;

б) проходит или проходило дипломатическую службу и имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла;

в) являлось членом Совета Федерации - представителем от законодательного (представительного) или исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации;

г) замещает или замещало должности федеральной государственной гражданской службы на территории данного субъекта Российской Федерации;

д) замещает или замещало государственные должности или должности государственной гражданской службы данного субъекта Российской Федерации;

е) замещает или замещало муниципальные должности или должности муниципальной службы данного субъекта Российской Федерации.";

б) дополнить частями 5 - 9 следующего содержания:

"5. Кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации должна соответствовать требованиям и ограничениям, предусмотренным статьей 2 настоящего Федерального закона.

6. В случае, если полномочия члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации прекращены досрочно в период после досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), наделение полномочиями нового члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не позднее чем через десять дней со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего члена Совета Федерации и оформляется соответствующим указом (постановлением).

7. Кандидатурой для наделения полномочиями члена Совета Федерации в таком случае может быть:

1) одна из кандидатур, представленных в соответствии с частями 1 и 11 статьи 4 настоящего Федерального закона при проведении выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), полномочия которого прекращены досрочно;

2) депутат законодательного (представительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации. При этом в случае, если все депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации избраны по одномандатным избирательным округам, депутат этого органа, наделенный полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, вправе совмещать осуществление полномочий члена Совета Федерации и депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

а) избранный по одномандатному избирательному округу, образованному на территории данного субъекта Российской Федерации;

б) входивший в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов, соответствующую данному субъекту Российской Федерации, или группе субъектов Российской Федерации, в которую входит данный субъект Российской Федерации, или части территории данного субъекта Российской Федерации;

4) лицо, которое замещало должность высшего должностного лица данного субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации);

5) лицо, имеющее воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции;

6) лицо, которое в совокупности в течение пяти лет, предшествующих наделению полномочиями члена Совета Федерации:

а) проходит или проходило военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах, налоговых органах, Следственном комитете Российской Федерации, органах прокуратуры Российской Федерации на территории данного субъекта Российской Федерации;

б) проходит или проходило дипломатическую службу и имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла;

в) являлось членом Совета Федерации - представителем от законодательного (представительного) или исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации;

г) замещает или замещало должности федеральной государственной гражданской службы на территории данного субъекта Российской Федерации;

д) замещает или замещало государственные должности или должности государственной гражданской службы данного субъекта Российской Федерации;

е) замещает или замещало муниципальные должности или должности муниципальной службы данного субъекта Российской Федерации.

8. Кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации должна соответствовать требованиям и ограничениям, предусмотренным статьей 2 настоящего Федерального закона.

9. Если в момент досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации до истечения срока полномочий такого члена Совета Федерации оставалось менее трех месяцев, наделение полномочиями нового члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не допускается.";

2) статью 9 признать утратившей силу.

Президент Российской Федерации

В. Путин