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5 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 412-ФЗ "О внесении изменения в статью 121 Федерального закона "О государственной социальной помощи"

Дата подписания 2 декабря 2019 г.
Опубликован 5 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон "О государственной социальной помощи"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в часть 15 статьи 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4217; 2016, N 52, ст. 7502, 7503; 2017, N 27, ст. 3951; 2018, N 1, ст. 4; N 53, ст. 8462; 2019, N 14, ст. 1462; N 40, ст. 5488) изменение, заменив слова "иных межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций, субсидий и субвенций)" словом "субсидий".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин