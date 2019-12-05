Новости

МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата" 15:51
США дали добро на переезд космодрома "Морской старт" в Россию 15:48
Камбербэтч и Робби Уильямс озвучат мультфильм о прожорливом тигре 15:47
На Сахалине проверят больницу после сообщений о просроченных лекарствах 15:46
Видео: В Екатеринбурге построят тюремный бутик 15:42
В Ростове начались съемки сериала "Капкан для монстра" 15:38
Тюменцев предупредили о падении ступени ракеты "Союз-2" 15:37
Фото: 44-летний Леонард из "Теории Большого взрыва" впервые стал отцом 15:34
Городам Подмосковья добавят денег на ликвидацию стихийных свалок 15:27
Медведев пошутил про Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова 15:27
Кинотеатру "Художественный" возвратят исторический облик 15:27
Медведев рассказал о самых сложных решениях 15:22
В Воронеже прошли обыски в областной и городской администрациях 15:22
В Подмосковье родился мальчик Король Лев 15:18
Вышел трейлер драмы "Три Христа" с Ричардом Гиром и "Тирионом" 15:14
В Псковской области запустят ферму по выращиванию алмазов 15:12
В Мурманске "заминировали" здания правительства и суда 15:05
Продажи новых автомобилей в России продолжают падать 15:04
Ученые: В США птицы становятся меньше, но отращивают большие крылья 15:02
Зоозащитники признали "Джокера" Хоакина Феникса человеком года 15:01
В Крыму чиновников обяжут сдавать декларации о конфликте интересов 14:50
Самый длинный эскалатор метро построят в столичной подземке 14:49
В Нижнем Новгороде семья из четырех человек отравилась угарным газом 14:48
В Челябинске недовольный клиент пригрозил взорвать банк 14:47
Бекмамбетов анонсировал экранизацию "Сумеречного Дозора" Лукьяненко 14:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 15:48
Рубрика: В мире

США дали добро на переезд космодрома "Морской старт" в Россию

Текст: Юрий Когалов

Власти США выдали разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию. Об этом проинформировали в компании S7 Space, которая в 2016 году приобрела этот комплекс (сделка была закрыта в 2018-м).

"Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году", - сообщили в компании, добавив, что в настоящее время имеются все необходимые для этого разрешения, в том числе от госдепа США.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин рассказал о защите России в космосе

Новым портом приписки "Морского старта" станет поселок Славянск, расположенный к югу от Владивостока, в 80 км от границы с КНДР.

Как отмечается на сайте компании, проект "Морской старт" был разработан в начале 1990-х годов, когда планы по развертыванию коммерческих спутников приобрели глобальный масштаб. Благодаря плавучему комплексу, созданному при участии компаний из России, США, Норвегии и Украины, космические аппараты стало возможным запускать из экваториальных вод. К 1998 году строительство передвижной стартовой платформы Odyssey и сборочно-командного судна Sea Launch Commander было завершено. К 2014 году с "Морского старта" было произведено 36 запусков, более 150 тонн полезного груза было отправлено на орбиту. В 2014 пусковая деятельность была приостановлена (в том числе из-за ухудшения российско-украинских отношений), а в сентябре 2016-го комплекс приобрела группа компаний S7.

В мире США Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
Медведев: В соцсетях и на площади политические проблемы решить невозможно
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается