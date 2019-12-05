США дали добро на переезд космодрома "Морской старт" в Россию

Власти США выдали разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию. Об этом проинформировали в компании S7 Space, которая в 2016 году приобрела этот комплекс (сделка была закрыта в 2018-м).

"Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году", - сообщили в компании, добавив, что в настоящее время имеются все необходимые для этого разрешения, в том числе от госдепа США.

Новым портом приписки "Морского старта" станет поселок Славянск, расположенный к югу от Владивостока, в 80 км от границы с КНДР.

Как отмечается на сайте компании, проект "Морской старт" был разработан в начале 1990-х годов, когда планы по развертыванию коммерческих спутников приобрели глобальный масштаб. Благодаря плавучему комплексу, созданному при участии компаний из России, США, Норвегии и Украины, космические аппараты стало возможным запускать из экваториальных вод. К 1998 году строительство передвижной стартовой платформы Odyssey и сборочно-командного судна Sea Launch Commander было завершено. К 2014 году с "Морского старта" было произведено 36 запусков, более 150 тонн полезного груза было отправлено на орбиту. В 2014 пусковая деятельность была приостановлена (в том числе из-за ухудшения российско-украинских отношений), а в сентябре 2016-го комплекс приобрела группа компаний S7.