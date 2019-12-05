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05.12.2019 19:07
Рубрика: В мире

США ввели новые санкции против России

Текст: Юрий Когалов

Минфин США ввел санкции в отношении 17 граждан РФ и семи российских компаний. Как отмечается на сайте ведомства, в США их считают причастными к совершению различных киберпреступлений, разработке и распространению вирусов, мошенничестве с программным обеспечением.

Фото: Иван Егоров/ РГ
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В черный список попали компании ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Последнюю обвиняют в сборе данных сотен банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах (и в частности Bank of America), что, как утверждается, привело к краже свыше 100 миллионов долларов.

Параллельно с объявлением минфином новых санкций госдеп объявил о вознаграждении в 5 миллионов за информацию об одном из лидеров Evil Corp - Максиме Якубце, одном из тех 17 человек, попавших в "черный список".

Все их все имущество и активы на территории под юрисдикцией США заморожены. Американцам запрещено заключать ними сделки.

В мире США Санкции и антисанкции Россия и США
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