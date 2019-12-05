США заявили о задержании в Оманском заливе судна с иранским оружием

Экипаж эсминца Forrest Sherman задержал в Оманском заливе судно, на борту которого были обнаружены части ракет. В Вашингтоне утверждают, что оружие принадлежит Ирану.

Такую информацию в среду распространило агентство Reuters, ссылаясь на представителей американской администрации. По их данным, задержание было проведено еще на прошлой неделе.

Сообщается, что экипаж судна был передан береговой охране Йемена, а груз сейчас находится в распоряжении США, пишет РИА Новости. Других подробностей инцидента пока нет.