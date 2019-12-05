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05.12.2019 09:37
Рубрика: Общество

Стал известен главный цвет 2020 года

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали основной цвет 2020 года. Им стал классический синий. Как отмечается на сайте компании, это цвет простоты и спокойствия.

На этот выбор будут ориентироваться производители одежды в следующем году. Pantone называет цвет года уже на протяжении 20 лет.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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А в целом история компании насчитывает больше полувека: в 50-е годы в Нью-Йорке она занималась производством пигментов и продажей основанных на них цветных чернил. В начале 60-х ее сотрудники разработали универсальную систему стандартизации всех существующих в мире цветов - Pantone Matching System.

Выбор не всегда ограничивается спокойными классическими оттенками. В этом году, по версии Pantone, главным цветом был "живой коралл". В прошлом году выбор пал на ультрафиолетовый, а в 2017 году - на салатовый.

В 2016 году были выбраны сразу два цвета: синий "серенити" и светлый "розовый кварц".

Общество Ежедневник Стиль жизни
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