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05.12.2019 11:42
Рубрика: Общество

Исследование опровергло известный стереотип об ошибках

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Считается, что на ошибках люди учатся, приобретают опыт и мудрость. Но результаты исследования ученых из Чикагского университета (США) противоречат общепризнанному стереотипу. Неудачи тормозят процесс обучения - ситуация успеха гораздо важнее для развития и движения вперед, говорится в статье, опубликованной в Psychological Science.

"То, что не убивает, делает сильнее!", "Вы учитесь на ошибках!" - эти фразы передаются из поколения в поколение и являются базовым утверждением мотивационных программ многих бизнес-тренеров. На утверждении, что каждая ошибка - это приобретенный опыт, строится так называемая "культура неудач". Однако американские психологи Лорен Эскрайс-Винклер и Айелет Фишбах уверяют: ошибки не приносят никакой пользы. Более того, они становятся "угрозой эго".

Фото: pixabay.com
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Этот вывод появился после пяти экспериментов, участники которых "извлекли больше уроков из личного успеха, чем из личных неудач".

Суть экспериментов была проста: добровольцам задавали вопросы, а затем оценивали правильность их ответов: сообщали об успехе одним и об ошибке - другим.

Тесты показали: респонденты, которые правильно ответили на заданные вопросы, легче потом запоминали информацию, в отличие от тех, кому указали на ошибочность ответов. Психологи получили этот результат во всех сферах - профессиональной, языковой и социальной, говорится в отчете. Учиться на ошибках сложно и даже деструктивно.

Как ученые объясняют эти наблюдения? Они приходят к выводу: виноваты отрицательные эмоции. Если человек терпит поражение, его охватывает страх неудачи, и допущенная ошибка воспринимается как "угроза своему эго". Результат: человек замыкается и не воспринимает другую информацию, которая могла бы привести его к успеху. Таким образом, отрицательная обратная связь подрывает уверенность людей в собственных силах и снижает их ожидания успеха.

Но исследование в том числе показывает: как только человек оказывается в ситуации успеха, он способен воспринимать и оценивать ошибки других - и, делая для себя полезные выводы, учиться на их неудачах.

Общество Наука
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