Исследование опровергло известный стереотип об ошибках

Считается, что на ошибках люди учатся, приобретают опыт и мудрость. Но результаты исследования ученых из Чикагского университета (США) противоречат общепризнанному стереотипу. Неудачи тормозят процесс обучения - ситуация успеха гораздо важнее для развития и движения вперед, говорится в статье, опубликованной в Psychological Science.

"То, что не убивает, делает сильнее!", "Вы учитесь на ошибках!" - эти фразы передаются из поколения в поколение и являются базовым утверждением мотивационных программ многих бизнес-тренеров. На утверждении, что каждая ошибка - это приобретенный опыт, строится так называемая "культура неудач". Однако американские психологи Лорен Эскрайс-Винклер и Айелет Фишбах уверяют: ошибки не приносят никакой пользы. Более того, они становятся "угрозой эго".

Этот вывод появился после пяти экспериментов, участники которых "извлекли больше уроков из личного успеха, чем из личных неудач".

Суть экспериментов была проста: добровольцам задавали вопросы, а затем оценивали правильность их ответов: сообщали об успехе одним и об ошибке - другим.

Тесты показали: респонденты, которые правильно ответили на заданные вопросы, легче потом запоминали информацию, в отличие от тех, кому указали на ошибочность ответов. Психологи получили этот результат во всех сферах - профессиональной, языковой и социальной, говорится в отчете. Учиться на ошибках сложно и даже деструктивно.

Как ученые объясняют эти наблюдения? Они приходят к выводу: виноваты отрицательные эмоции. Если человек терпит поражение, его охватывает страх неудачи, и допущенная ошибка воспринимается как "угроза своему эго". Результат: человек замыкается и не воспринимает другую информацию, которая могла бы привести его к успеху. Таким образом, отрицательная обратная связь подрывает уверенность людей в собственных силах и снижает их ожидания успеха.

Но исследование в том числе показывает: как только человек оказывается в ситуации успеха, он способен воспринимать и оценивать ошибки других - и, делая для себя полезные выводы, учиться на их неудачах.