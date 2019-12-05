До 900 миллионов долларов удалось увеличить объем торговли между Киргизией и Казахстаном (РК) за последние три года. В течение ближайшего времени, как предполагается, этот показатель превысит миллиард, что позволит обеим странам достичь цели, заявленной еще несколько лет назад.

- Товарооборот между нашими республиками демонстрирует уверенный рост, - заявил в ходе государственного визита в Бишкек президент РК Касым-Жомарт Токаев. - Его объем за последние три года вырос на 30 процентов.

Казахстан стал одним из ведущих торговых партнеров Киргизии. Мы прочно занимаем третью позицию во внешнем товарообороте КР. В свою очередь республика - второй по объемам торговый партнер Казахстана среди стран Центральной Азии.

По словам главы Казахстана, росту экономического сотрудничества способствовало несколько факторов. В их числе - общая граница, участие обеих стран в Евразийском экономическом союзе, обширная договорно-правовая база и интерес инвесторов с обеих сторон.

- Казахстан - один из крупных инвесторов Киргизии, поскольку вложил в местную экономику более миллиарда долларов, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. - В стране работает чуть менее двух тысяч предприятий с участием казахстанского капитала. Инвесторы из РК представлены в горнодобывающей, перерабатывающей, строительной отраслях, в торговле, банковском секторе. На территории Казахстана также функционируют предприятия с участием киргизской стороны.

В Киргизии полагают, что экономическое сотрудничество с Казахстаном может быть еще выгоднее, чем сейчас. Официальный Бишкек связывает надежды с несколькими важными соглашениями, подписанными в ходе госвизита Касым-Жомарта Токаева. Одно из них касается чувствительной для Киргизии темы - работы пунктов пропуска на государственной границе с Казахстаном.

Стороны договорились реконструировать крупные КПП "Ак-Жол - Кордай" и "Ак-Тилек - Кара-Суу", через которые проходят основные грузопотоки, а также возобновить работу пункта пропуска "Кичи-Капка" в Таласской области. Последний закрыли еще в 2010 году по инициативе казахской стороны. Как ожидается, он возобновит свою работу в ближайшие недели. Все это должно создать более комфортные условия для граждан, пересекающих границу.

По словам председателя Государственной погранслужбы Киргизии Уларбека Шаршеева, главы государств также решили увеличить сроки работы КПП "Каркыра" в Иссык-Кульской области. До недавних пор он действовал только в теплое время года и, по сути, был рассчитан на отдыхающих из Казахстана, следующих на побережье "горной жемчужины". Полноценное функционирование пункта пропуска, в свою очередь, позволит более эффективно развивать приграничное торгово-экономическое сотрудничество. Жители Прииссыккулья получат возможность экспортировать свою сельхозпродукцию в Казахстан более коротким маршрутом, что сократит транспортные издержки.

В результате договоренностей на высшем уровне изменения могут затронуть и еще два пункта пропуска - "Кен-Булун" и "Токмок". Пока они считаются двусторонними, их позволено пересекать только гражданам Киргизии и Казахстана. Официальные Бишкек и Нур-Султан пришли к выводу, что статус этих КПП можно изменить. "Это позволит пересекать границу между Казахстаном и Киргизией на данных участках и иностранцам, что будет способствовать увеличению как числа туристов, так и объема грузопотока", - полагают в аппарате президента КР.

Другое важное соглашение, заключенное в ходе государственного визита Токаева, касается сотрудничества в сфере логистики. По инициативе Казахстана стороны планируют создать специальный центр, который займется оформлением и обработкой товаров. "Это необходимо для поддержки и стимулирования экспортно-импортных операций, - заявил по итогам переговоров с киргизским коллегой Касым-Жомарт Токаев. - Реализация проекта позволит значительно облегчить административные процедуры и перемещение товаров по территории наших стран".

Почему КР и РК уделяют столь большое внимание сотрудничеству на общей границе? Это объяснил сам Касым-Жомарт Токаев. По его словам, уникальность сотрудничества между обеими странами в том, что около 50 процентов взаимной торговли между Казахстаном и Киргизией приходятся на долю сделок именно в приграничных районах. Тем не менее правительствам соседствующих республик дано поручение найти новые отрасли для развития экономических связей. Это позволит как увеличить объемы торговли, так и повысить уровень двустороннего сотрудничества.

- Киргизская сторона довольна результатами переговоров, - комментирует итоги визита коллеги президент КР Сооронбай Жээнбеков. - То, какими темпами растет товарооборот и количество совместных предприятий, может служить основой для достижения новых успехов в экономике.

Досье "РГ"



Киргизия поставляет на казахстанский рынок, в основном,молоко и молочные продукты, овощи и фрукты, продукты неорганической химии, а также изделия из гипса, стекла, пластмассы, цемент, табак, средства наземного транспорта и их запчасти, электрические машины, лампы накаливания, черные металлы и стеклянные изделия.



Основными статьями казахского импорта в горную республику остаются пшеница, крупа, мука, продукты питания, ГСМ, уголь, табачные изделия, продукты неорганической химии, лаки, краски, изделия из черных металлов.