Ученые: краска для волос увеличивает риск рака молочной железы

Постоянное использование краски для волос увеличивает риск рака молочной железы. Об этом говорится в докладе, опубликованном IJC (Международным журналом по изучению проблем рака) и процитированном Newsweek.

Ученые из Национального института здоровья США (NIH) пришли к выводу, что женщины, которые применяют перманентную краску и химические выпрямители для волос, имеют более высокий риск развития рака молочной железы, чем женщины, не использующие эти продукты. Исследователи полагают, что риск рака молочной железы увеличивается с более частым применением этих химических продуктов.

При анализе данных 46 709 женщин ученые обнаружили, что те из них, которые регулярно использовали краску для волос в течение года, предшествовавшего исследованию, имели на 9% больше вероятности заболеть раком молочной железы, чем женщины, которые не использовали краски для волос.

Среди афроамериканских женщин использование перманентных красителей каждые пять-восемь недель и более было связано с повышенным на 60 процентов риском развития рака молочной железы по сравнению с 8 процентами повышенного риска для белых женщин. Исследовательская группа обнаружила, что риск рака молочной железы практически не увеличивается при использовании временного красителя, не содержащего токсические элементы.

Руководитель группы ученых доктор Александра Уайт и ее коллеги обнаружили, что женщины, которые использовали выпрямители для волос, по крайней мере, каждые пять-восемь недель, имели примерно на 30% больше шансов заболеть раком молочной железы. В то время как связь между использованием выпрямителя и раком молочной железы была аналогичной у афроамериканок и белых женщин, использование выпрямителя было гораздо более распространенным среди афроамериканских женщин.

Дейл Сэндлер, руководитель эпидемиологического отделения Национального института здоровья, предупредила, что, хотя предварительные данные подтверждают связь рака молочной железы с химическими выпрямителями, необходимо провести другие исследования.

"Мы подвержены многим вещам, которые могут потенциально способствовать развитию рака молочной железы, и маловероятно, что какой-либо один фактор объясняет такой риск для женщины. Но твердая рекомендация избегать использования подобных химикатов может быть еще одним способом уменьшить риск рака молочной железы", - заключила доктор Сэндлер.