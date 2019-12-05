Ученые: В США птицы становятся меньше, но отращивают большие крылья

В США с каждым годом, с каждым новым поколением перелетные птицы становятся все меньше, однако при этом отращивают крылья все большего размера. К такому выводу пришли американские орнитологи из Музея естественной истории в Чикаго после 40 лет наблюдения за пернатыми.

Свое открытие, как пишет El Pais, они сделали неожиданно, поскольку все эти годы вели лишь учет погибающих в городе птиц во время их осенней и весенней миграции. Тех ослепляет солнечный свет, отраженный от небоскребов, в итоге они врезаются в здания и падают на землю. Помочь ученые им уже не могут, однако записывают их вид, пол, возраст, вес и размах крыльев. За эти годы было каталогизировано свыше 100 тысяч экземпляров 52 видов мигрирующих птиц.

И лишь недавно, изучая собранные образцы, специалисты заметили, что пернатые стали меньше весить, зато у 40 видов птиц крылья стали длиннее. По их мнению, к этой мутации привело глобальное потепление. Оно повлияло на метаболизм пернатых, им больше не нужно столько энергии для существования, как раньше, вот их вес и стал уменьшаться, говорят ученые. Перелетным птицам пришлось компенсировать эти изменения большей длиной крыльев, чтобы получить большую эффективность во время полета.

Хотя эксперты проанализировали места обитания птиц (к северу и югу от Чикаго), доступность ресурсов, других причин для метаморфоз кроме изменения климата они не нашли.

Примечательно, что об этой связи ученые знают еще с XIX века. Правило Бергмана гласит, что животные одного вида, обитающие в условиях более холодного климата, отличаются большими размерами по сравнению со своими сородичами. Но теперь на эту зависимость влияет деятельность человека.